باہر کی جیلوں میں بند کشمیری قیدیوں پر محبوبہ مفتی کی تشویش
محبوبہ مفتی نے باہر کی جیلوں میں بند جموں و کشمیر کے قیدیوں اور ان کے خاندانوں کی مشکلات پر گہری تشویش ظاہر کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 26, 2025 at 7:27 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یہاں کے قیدیوں کو باہر کی جیلوں میں بند رکھنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
سرینگر میں اپنی پارٹی کے ہیڈکوارٹر پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ’’پی ڈی پی، قیدیوں اور زیر سماعت شہریوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔‘‘
انہوں نے حال ہی میں مفاد عامہ کے تحت دائر کی گئی ان کی ایک عرضی (پی آئی ایل) کو مسترد کیے جانے کا بھی حوالہ دیا، جس میں جموں کشمیر کے قیدیوں کو باہر کی جیلوں سے واپس جموں و کشمیر لانے کی درخواست کی گئی تھی۔ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا کہ وہ عرضی محض اس بنیاد پر خارج کی گئی کہ وہ ایک سیاستدان ہیں۔ تاہم ان کے مطابق وہ ’’ان خاندانوں کی مشکلات سے پوری طرح واقف ہیں جن کے بچے جیلوں میں ہیں۔‘‘
پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہا کہ بھارت بھر کی جیلوں میں بند تقریباً 70 فیصد افراد زیر سماعت ہیں، اور ان کے بارے میں مناسب معلومات بھی دستیاب نہیں۔ محبوبہ مفتی کے مطابق ’’پی ڈی پی نے چیف سیکریٹری اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر سے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔‘‘
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے بھی ’’قیدیوں کا مسئلہ قومی سطح پر اٹھائے جانے‘‘ کا مطالبہ کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا ’’جو قیدی سنگین جرائم میں ملوث نہیں، انہیں جموں کی جیلوں میں منتقل کیا جانا چاہیے۔‘‘ انہوں نے خاص طور پر علیحدی پسند رہنما شبیر شاہ سمیت کئی اہم رہنماؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ’’آج بھی ریاست سے باہر کی جیلوں میں قید ہیں۔‘‘
آئین ہند کے آرٹیکل 21 کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’ہر شہری کو حقوق پر بات کرنے اور انصاف مانگنے کا حق ہے۔‘‘
محبوبہ مفتی نے ریاست اتراکھنڈ میں کشمیری شال فروش پر حملے کے علاوہ ماب لنچنگ کے واقعات کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ’’ایمانداری سے کام کرنے والے پولیس افسران قابل ستائش ہیں۔‘‘
محبوبہ مفتی نے علیحدگی پسند لیڈروں کے حوالہ سے کہا: ’’پوری حریت قیادت اس وقت جیل میں ہے، اور حریت ایک شخص یا ذات نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے۔‘‘ انہوں نے میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق کے موقف کو ان کا ذاتی فیصلہ قرار دیا، اور کہا کہ ’’کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل ضروری ہے۔‘‘
