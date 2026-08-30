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جموں و کشمیر حکومت نے گھی کے 10 غیر محفوظ بیچوں کے استعمال پر پابندی لگا دی
ایف ڈی اے نے کہا کہ یہ کارروائی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔
Published : August 30, 2026 at 10:39 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں گھی کے 10 شناخت شدہ برانڈز کی فروخت، ذخیرہ، تقسیم اور نمائش پر پابندی لگا دی ہے۔ لیب ٹیسٹ کے دوران، ان برانڈز کے دس بیچوں کی مصنوعات غیر معیاری، غیر محفوظ اور غلط لیبل والی پائی گئیں۔
ایف ڈی اے نے کہا کہ اس نے ڈیری موہن، اپنا ڈیری ملک، ملک بائٹ، نندنی، شاہی تاج، دعوت فریش، نند کرشنا، وندو، ڈیری دودھ، اور موہن ڈیری سمیت دس برانڈز کے بیچ کے نمونوں کی جانچ کی۔
یہ ٹیسٹ نیشنل فوڈ لیبارٹری، غازی آباد، اور فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری، کشمیر میں نوٹیفائیڈ فوڈ تجزیہ کاروں کے ذریعہ کئے گئے۔
ان میں ڈیری موہن دیسی گھی (بیچ نمبر 05)، اپنا ڈیری ملک دیسی گھی (بیچ نمبر DM-06)، ملک بائٹ کاؤ گھی (بیچ نمبر 137)، نندنی دیسی گھی (بیچ نمبر ND-28)، شاہی تاج دیسی گھی (بیچ نمبر 134)، دعوت فریش (بیچ نمبر VT09)، نند کرشنا کاؤ گھی (بیچ نمبر پی سی-05-26)، وندو کاؤ گھی (بیچ نمبر D143)، ڈیری ملک دیسی گھی (بیچ نمبر 134) اور موہن ڈیری گھی (بیچ نمبر 06) شامل ہیں۔
ایف ڈی اے نے کہا کہ متاثرہ نمونوں کی لیبارٹری ٹیسٹنگ میں بیٹا سیٹوسٹیرول/باہر سبزیوں کی چربی کی موجودگی، مثبت باؤڈوئن ٹیسٹ، ایک غیر معمولی فیٹی ایسڈ پروفائل، اور قائم شدہ فزیک کیمیکل معیارات سے انحراف کا انکشاف ہوا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ قابل اطلاق فوڈ سیفٹی معیارات کے تحت، گھی صرف دودھ یا دودھ کی مصنوعات سے بنایا جانا چاہیے۔ تاہم، گھی جس میں کوئی بھی اضافی شامل ہو جو مکمل طور پر دودھ کی چربی سے نہ بنایا گیا ہو، فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایف ڈی اے نے کہا کہ یہ کارروائی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی دفعات کے تحت کی گئی ہے۔ اس نے تمام فوڈ بزنس آپریٹرز، تھوک تاجروں، تقسیم کاروں، اور خوردہ فروشوں کو ہدایت کی کہ وہ متاثرہ بیچوں کی فروخت اور تقسیم کو فوری طور پر روکیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس طرح کی مصنوعات اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں۔
متعلقہ ایف بی اوز کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متاثرہ بیچوں کے سٹاک کی رپورٹ 48 گھنٹوں کے اندر متعلقہ نامزد افسر کو دیں۔ نافذ کرنے والے افسران کو سخت چوکسی برقرار رکھنے اور ممنوعہ کھانے پینے کی اشیاء کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صارفین سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان مصنوعات کے استعمال سے گریز کریں۔
اس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ فوڈ بزنس آپریٹر فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کی دفعات کے مطابق ایف ایس ایس اے آئی مطلع شدہ ریفرل لیبارٹری کے ذریعے دوبارہ تجزیہ کروا سکتا ہے۔