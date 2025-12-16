ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر فائر سروس اسکام: حکومت نے بھرتی کے پانچ سال بعد مزید 103 ملازمین کو برطرف کیا
فائر سروس اسکام کیس میں اس سے قبل تین ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا۔ اب 103 بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔
Published : December 16, 2025 at 7:32 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے تحقیقاتی ایجنسیوں کی جانب سے پانچ سال قبل فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں بھرتیوں کو دھوکہ دہی اور غیر قانونی پائے جانے کے بعد 103 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ واضح رہے اس سے قبل تین ملازمین کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس طرح برطرف ملازمین کی تعداد اب 106 ہوگئی ہے۔
ان امیدواروں کو فائر سروس ڈیپارٹمنٹ نے 2020 میں فائر مین کے طور پر محکمہ کی بھرتی کمیٹی کے ذریعے بھرتی کیا تھا جس کی سربراہی محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل کرتے تھے۔ لیکن بھرتی کی مشق کو امتحانات لکھنے والے متعدد امیدواروں کی طرف سے دھوکہ دہی اور غیر قانونی تقرریوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔
امیدواروں کے الزامات اور مسلسل احتجاج کے بعد جموں و کشمیر ایل جی انتظامیہ نے دسمبر 2022 میں ایک سرکاری انکوائری کمیٹی کے ذریعہ تحقیقات کا حکم دیا تھا جس نے بعد اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) سے تحقیقات کی سفارش کی گئی۔
اس سال جنوری میں اے سی بی نے او ایم آر شیٹس میں بڑے پیمانے پر چھیڑ چھاڑ، جوابی شیٹوں کی من گھڑت اسکین شدہ تصاویر اور میرٹ لسٹوں میں غیر قانونی ہیرا پھیری کا پتہ لگایا، جس سے 106 امیدواروں کے حق میں نتائج میں ہیرا پھیری کی حتمی طور پر تصدیق کی گئی۔ اے سی بی کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان امیدواروں کو اصل میں حاصل کردہ، چھیڑ چھاڑ اور ڈیجیٹل ثبوت سے کہیں زیادہ نمبر دیے گئے۔
اے سی بی نے دھوکہ دہی سے بھرتی کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی اور ایک کے اے ایس افسر سمیت کمیٹی کے ارکان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اننت ناگ ضلع میں افسر کے گھر چھاپہ بھی مارا گیا تھا۔ اے سی بی نے ایم ایس ایل ایم ای ایس آئی ٹی ایل ایل پی کو بھی بک کیا جس کے پرائمری پارٹنر مہاراج کرشن ولی دیگر کے درمیان تھے۔ اس کمپنی کو کمیٹی نے تحریری امتحانات کے انعقاد کا ٹھیکہ دیا تھا۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم اور حکومت کے پرنسپل سکریٹری، داخلہ چندراکر بھارتی کے ذریعہ پیر (15 دسمبر) کو جاری کردہ حکم کے مطابق ان 106 افراد نے ملازمت حاصل کرنے کے لیے پہلے دھوکہ دہی کے ذریعہ تقرری حاصل کی، یہ آرٹیکل 311 کے تحت زیر غور تحفظات سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں جو کہ سننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
حکم میں کہا گیا ہے، ان 103 افراد کی تقرریاں میرٹ پر نہیں کی گئیں اور انہیں دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ ان کا تسلسل غیر قانونی، عوامی اعتماد اور بھرتی کے عمل کے تقدس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ حقائق اور حالات کے پیش نظر، یہ حکم دیا جاتا ہے کہ، ایف اینڈ ای ایس ڈیپارٹمنٹ میں 103 امیدواروں کی بطور فائر مین تقرری غیر قانونی ہے۔ ابتدائی طور پر کالعدم، اور اس کے ذریعے فوری اثر کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے۔
ان پوسٹوں کو ابتدائی طور پر 2013 میں مشتہر کیا گیا تھا لیکن بے ضابطگیوں کے الزامات کے درمیان متعدد تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔بھرتی کو 2018 میں شفاف بھرتی کے طریقہ کار (ٹی آر پی) کے تحت دوبارہ شروع کیا گیا تھا، جس کا تحریری امتحان حیدر آباد میں قائم ایم ایس ٹائمنگ ٹیکنالوجیز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تاہم، حکومت نے بڑے پیمانے پر نقل اور دیگر بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد 2019 میں امتحانات منسوخ کر دیے۔
2020 میں، کولکاتہ میں مقیم یو ایم سی ٹیکنالوجی انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ تحریری امتحانات کے انعقاد کے لیے ٹینڈرنگ کے عمل میں سب سے کم بولی دہندہ (L-1) کے طور پر ابھرا۔ اس کے باوجود، ایم ایس ایل ایم ای ایس آئی ٹی ایل ایل پی دوسری سب سے کم بولی دینے والے (L-2) کو بغیر وضاحت کے ٹھیکہ دیا۔ اے سی بی نے نشاندہی کی کہ ایل ایم ای ایس کے بنیادی شراکت داروں میں سے ایک، مہاراج کرشن ولی، پہلے ناکارہ ایم ایس ٹائمنگ ٹیکنالوجیز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ سے جڑے ہوئے تھے اور یہ کہ تنظیم کے پاس اس طرح کے وسیع پیمانے پر بھرتی کے عمل کو انجام دینے میں عملی تجربے کی کمی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: