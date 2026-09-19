ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ کے ضلع اسپتال میں آتشزدگی، مریض اور عملہ محفوظ
اسپتال کے باہر کچرے میں لگی آگ نے ایک کمرے کو بھی اپنی زد میں لیا، عملے کی مستعدی سے مریض محفوظ رہے۔
By PTI
Published : September 19, 2026 at 1:35 PM IST
پونچھ: جموں و کشمیر کے پونچھ میں آج بروز سنیچر ضلع اسپتال کے ایک حصے میں آگ لگنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اسپتال کے عملے اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی فوری کارروائی کی بدولت آگ پر قابو پا لیا، جس کی وجہ سے یہ مریضوں کے وارڈز تک نہیں پھیل سکی۔ حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
حکام کے مطابق، آگ صبح تقریباً آٹھ بجے اسپتال کے لیبر روم کے باہر پھینکے گئے کچرے میں لگی اور تیزی سے پھیل گئی، جس نے پاس ہی موجود ایک کمرے کی کھڑکیوں کو اپنی زد میں لے لیا جہاں اسپتال کا غیر استعمال شدہ سامان رکھا ہوا تھا۔
حکام نے مزید بتایا کہ آگ کا پتہ چلتے ہی اسپتال کے عملے نے فوری طور پر اسے بجھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ "آگ حادثاتی طور پر لگی تھی اور ابتدائی طور پر تیزی سے پھیلی۔ اسپتال کے عملے نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور پولیس کو مطلع کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ فائر ٹینڈر کو فوری طور پر اسپتال روانہ کیا گیا اور وقت پر آگ پر قابو پا لیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ کمرہ اسپتال کے وارڈز سے تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور عملے کی فوری کارروائی اور مستعدی نے آگ کو مریضوں کے حصوں تک پھیلنے سے روک دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسپتال کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے، البتہ چند کھڑکیاں جل گئیں اور کچھ پرانا اسٹاک خراب ہو گیا۔
مزید پڑھیں: رین چوک گنڈ میں دارالعلوم عائشہ صدیقہ کی عمارت میں بھیانک آتشزدگی
انہوں نے بتایا کہ اسپتال کا فائر سیفٹی سسٹم بھی متحرک کر دیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ آگ لگنے سے خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور احتیاطی تدبیر کے طور پر کئی مریضوں کو ان کے تیمارداروں نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ متاثرہ حصے سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔
تاہم، انہوں نے کہا کہ کچھ ہی دیر بعد صورت حال پر قابو پا لیا گیا، اور اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حکام کے مطابق، پولیس کی ایک ٹیم نے واقعے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جائے وقوع کا معائنہ کیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
خانصاحب میں آتشزدگی، تین مکانات خاکستر، مکین بے گھر