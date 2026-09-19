ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور کے مسافروں کے لیے بڑی راحت، تہواروں کے لیے خصوصی ٹرینوں کا اعلان
تہواروں پر شمالی ریلوے نے تین جوڑی خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے جس سے ادھم پور کے مسافروں کو بڑی راحت ملے گی۔
Published : September 19, 2026 at 4:14 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جیسا کہ عام طور پر تہواروں کے موقعے پر ملک بھر کے تمام شہروں کے اسٹیشنوں پر مسافروں کا ہجوم غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے، اسی کے پیش نظر شمالی ریلوے کی جانب سے اس سال تہواروں کے سیزن کے دوران تین جوڑی 'فیسٹیول اسپیشل ٹرینیں' چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے جموں و کشمیر کے ادھم پور اور قریبی علاقوں کے مسافروں کو بڑی راحت فراہم کرنے والا ہے۔
کٹڑا، جموں اور وارانسی کو جوڑنے والی خصوصی سروسز کے ساتھ ساتھ کٹڑا-نئی دہلی سروسز کا مقصد دسہرہ، دیوالی اور چھٹھ پوجا کے دوران مسافروں کے غیر معمولی رش کو کم کرنا ہے۔
ان میں سے ایک خصوصی ٹرین 'شہید کیپٹن تشار مہاجن ریلوے اسٹیشن، ادھم پور' پر رکے گی، جس سے مقامی مسافروں کو تہواروں پر اپنے گھر جانے کے لیے ایک اضافی متبادل ملے گا اور اتر پردیش، بہار اور دہلی کی طرف رابطے میں بہتری آئے گی۔
ادھم پور میں غیر مقامی مزدوروں، طلبہ اور مقامی دکانداروں نے محکمہ ریل کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اضافی ٹرینیں سفر کو مزید آسان بنا دیں گی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تہواروں کے دوران اپنے آبائی شہروں کا رخ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔