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جموں و کشمیر میں پانی کا بحران مزید گہرا، رواں برس بارش میں 42 فیصد کمی
معمول سے کم بارشوں اور برفباری سے پینے کے پانی کی فراہمی، زراعت، پن بجلی پیداوار کے حوالہ سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔
Published : June 10, 2026 at 4:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پانی کا بحران مسلسل سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ رواں سال اب تک یونین ٹیریٹری میں بارش میں 42 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث پینے کے پانی، آبپاشی، پن بجلی کی پیداوار اور ماحولیاتی پائیداری کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔
محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری سے 9 جون تک جموں و کشمیر میں 251.3 ملی میٹر کے معمول کے مقابلے میں صرف 145.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ یعنی اس عرصے کے دوران خطے کو جتنی بارش معمول کے مطابق ملنی چاہیے تھی، اس کا 58فیصد حصہ ہی حاصل ہوا، جبکہ قریب 106 ملی میٹر یعنی 42 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ ہفتوں میں وقفے وقفے سے بارش ہونے کے باوجود پانی کی کمی برقرار ہے۔
مئی کا مہینہ خاص طور پر خشک رہا۔ اس دوران خطے میں معمول کی 93.9 ملی میٹر بارش کے مقابلے میں صرف 49.4 ملی میٹر بارش ہوئی، جو 47 فیصد کم ہے۔
طویل خشک موسم نے آبی وسائل کے ماہرین اور ماحولیات سے وابستہ ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی، آبی ذخائر کے سکڑنے اور زیر زمین پانی کی کم ہوتی سطح کے باعث لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔
تازہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر اور جموں، دونوں خطوں، میں معمول سے کم بارش ہوئی ہے، تاہم اس کے اثرات ان اضلاع میں زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں جہاں دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کا انحصار برف پگھلنے سے حاصل ہونے والے پانی پر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب زرعی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور شہری و دیہی علاقوں میں پانی کی طلب بڑھ رہی ہے۔
یہ تشویش گزشتہ کئی ماہ سے ماہرین اور سرکاری اداروں کی جانب سے دی جانے والی ان وارننگز کے بعد مزید بڑھ گئی ہے جن میں جموں و کشمیر میں پانی کی قلت کے خطرے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ رواں سال کے آغاز میں موسمیاتی اعداد و شمار سے ظاہر ہوا تھا کہ مارچ کے بعد سے ہی خطے میں بارش کی نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور کئی اضلاع میں بارش معمول سے کہیں کم رہی۔
تازہ اعداد و شمار ایک ایسے تشویشناک رجحان کی عکاسی کرتے ہیں جو کئی موسموں سے جاری ہے۔ جموں و کشمیر میں مسلسل کئی برسوں سے معمول سے کم بارش ہو رہی ہے، جبکہ سردیوں میں بھی برفباری کم رہی اور مغربی ہواؤں کے نظام کمزور ثابت ہوئے۔
پچھلے جائزوں کے مطابق دسمبر 2025 سے فروری 2026 تک سردیوں کے دوران خطے میں بارش اور برفباری میں 65 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ صرف فروری کے مہینے میں یہ کمی 89 فیصد تک پہنچ گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل خشک سردیاں خطے کے آبی ذخائر کو کمزور کر رہی ہیں اور دریاؤں، ندی نالوں اور چشموں کی قدرتی بحالی متاثر ہو رہی ہے۔
سرینگر سے تعلق رکھنے والے آزاد موسمیاتی تجزیہ کار فیضان عارف نے کہا کہ موجودہ بارش کی کمی کو محض ایک موسمی واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ بارش میں مسلسل کمی کے ایک وسیع رجحان کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق مسلسل خشک موسموں کے اثرات کئی علاقوں میں دریاؤں کے بہاؤ، چشموں کے اخراج اور زیر زمین پانی کی بحالی پر پہلے ہی نظر آنے لگے ہیں۔
فیضان عارف نے کہا: "اگر گرمیوں کے دوران بھی یہی صورتحال برقرار رہی تو زراعت، پینے کے پانی کی فراہمی اور پن بجلی کی پیداوار پر دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ہونے والی وقفے وقفے کی بارشوں نے وقتی راحت تو فراہم کی ہے، لیکن یہ بارشیں مجموعی خسارے کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔
اس کے اثرات کئی آبی ذخائر میں پہلے ہی دکھائی دینے لگے ہیں۔ کشمیر کی شہ رگ سمجھے جانے والے دریائے جہلم میں حالیہ مہینوں کے دوران پانی کی سطح غیر معمولی حد تک کم ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جموں و کشمیر کے دیگر بڑے دریاؤں اور معاون ندیوں میں بھی پانی کے بہاؤ میں کمی پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔
حکام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بارش کی کمی برقرار رہی تو اس کے زراعت، خصوصاً دھان کی کاشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ گرمیوں کے دوران اس فصل کے لیے وافر پانی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔
پن بجلی کی پیداوار بھی ایک بڑا تشویش کا موضوع بن چکی ہے۔ دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد کم ہونے سے بجلی کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ جموں و کشمیر میں پن بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پانی کی کم دستیابی شہری اور دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بھی دباؤ بڑھا سکتی ہے۔
ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بدلتے موسمیاتی حالات، برف کے ذخائر میں کمی اور گلیشیئروں کے پگھلنے کا عمل بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے، جس سے پورے ہمالیائی خطے میں پانی کے روایتی نظام متاثر ہو رہے ہیں۔
فیضان عارف کے مطابق خطہ شدید گرمیوں کے موسم میں داخل ہو رہا ہے جبکہ بارش کا بڑا خسارہ پہلے ہی موجود ہے، جس کے باعث وہ آبی ذرائع زیادہ خطرے میں ہیں جو سردیوں کی برفباری اور بہار کی بارشوں پر انحصار کرتے ہیں۔
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