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کولگام انکاؤنٹر میں ہلاک دہشت گرد نے لشکرِ طیبہ کے کمانڈر کو دی تھی پناہ، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکی کا بھی انکشاف
سی سی ٹی وی فوٹیج سے انکشاف ہوا ہے کہ سی آر پی ایف اہلکاروں پر حملے سے قبل دہشت گردوں نے ریکی کی تھی۔
By PTI
Published : November 17, 2026 at 1:41 PM IST
کولگام : حکام کے مطابق 11 نومبر کو سی آر پی ایف اہلکاروں پر ہونے والے حملے میں ملوث دہشت گردوں میں سے ایک، عمر نثار ڈار نے مبینہ طور پر دہشت گرد کمانڈر لطیف بٹ کو تقریباً چھ ماہ تک پناہ اور لاجسٹک معاونت فراہم کی، نیز دونوں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے قبل علاقے کی ریکی بھی کی تھی۔
عمر ڈار جو پہلے نان بائی (روٹی بنانے والا) تھا اور جس کے اہل خانہ نے اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی، پیر کے روز سکیورٹی فورسز کے انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اس کے مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم ’ٹی آر ایف‘ میں شمولت سے محض ایک ہفتے بعد پیش آیا۔ ٹی آر ایف پاکستان میں قائم لشکرِ طیبہ کی ایک ذیلی شاخ ہے۔
عمر ڈار اور لشکرِ طیبہ کے کمانڈر لطیف بٹ کی موجودگی کا سراغ لارو بائی پاس پر ملا، جس کے نتیجے میں ہونے والے تصادم میں ڈار ہلاک ہو گیا۔ تاہم کشمیر وادی میں سب سے زیادہ مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک اور واحد زندہ بچ جانے والا مقامی دہشت گرد لطیف بٹ، وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ منگل کے روز اس کی تلاش اور اسے بے اثر کرنے کے لیے تصادم کے مقام کے ارد گرد ایک وسیع علاقے میں دوسرے دن بھی بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری رہی۔
حکام نے بتایا کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ عمر ڈار،لطیف بٹ کے ساتھ قریبی رابطے میں تھا اور اس نے مبینہ طور پر اسے تقریباً چھ ماہ تک پناہ اور لاجسٹک مدد فراہم کی۔ اس کے بعد دونوں نے علاقے کی ریکی کی اور اکھران گاؤں میں سی آر پی ایف کے دستے پر حملہ کر دیا، جس میں تین اہلکار زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق 10 اور 11 نومبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈار اور بٹ، مختلف مقامات پر نصب کیمروں میں نظر آئے تھے۔انہوں نے بتایا کہ فوٹیج میں ان کی نقل و حرکت ریکارڈ ہوئی ہے، جس میں وہ ریکی کرتے ہوئے اور پھر حملے کے بعد فرار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ ان دونوں نے 10 نومبر کو میر بازار، اکھران، ہبلش اور کلام سمیت کئی مقامات پر ریکی کی تھی، جس کا مقصد بظاہر ممکنہ اہداف کی نشاندہی کرنا اور سکیورٹی فورسز کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرنا تھا۔
حکام کے مطابق ڈار کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے اہل خانہ نے کولگام پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ بعد ازاں کی گئی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ 11 نومبر کے حملے کے فوراً بعد 'دی ریزسٹنس فرنٹ' میں شامل ہو گیا تھا۔
حکام نے بتایا کہ کئی دنوں کی شدید تلاش کے بعد فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے ’اسپیشل آپریشنز گروپ نے ایک ’گھیراؤ اور تلاشی‘ آپریشن شروع کیا۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب مقامی پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں دو نوجوان پیر کے روز ’لارو بائی پاس‘ کے قریب موجود ہیں۔
سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت دیکھ کر، دونوں مشتبہ افراد قریبی اسکولوں کی جانب بھاگ گئے جو ایک سیب کے باغ کے نزدیک واقع ہیں اور جہاں اس وقت طلباء موجود تھے۔
اطلاع ملنے پر فوج کی قریبی یونٹوں اور سی آر پی ایف نے بھی آپریشن میں شمولیت اختیار کر لی اور علاقے کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق اولین ترجیح ان دونوں اسکولوں سے بچوں کو بحفاظت نکالنا تھا تاکہ کسی بھی شہری کے جانی نقصان کو روکا جا سکے، اس عمل میں تقریباً 90 منٹ لگے۔
علاقے سے شہریوں کے انخلاء کے بعد، سیکیورٹی فورسز نے کارروائی شروع کی جس کے نتیجے میں ’اریہ‘ گاؤں کا رہائشی عمر ڈار ہلاک ہو گیا۔ حکام نے بتایا کہ وہ اس سے قبل سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کے ایک واقعے میں بھی ملوث رہا تھا۔ لطیف بٹ‘ کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تازہ ترین شواہد اور معلومات نے تفتیش کاروں کو اکھران حملے تک پیش آنے والے واقعات کے سلسلے اس کے پیچھے کارفرما مبینہ معاون نیٹ ورک، اور حملے کے بعد مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کے بارے میں اہم سراغ فراہم کیے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ بٹ کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن رات بھر بلا تعطل جاری رہا، اور علاقے میں فوجی دستے تعینات رہے تاکہ اس کے فرار کو روکا جا سکے اور اس کی ممکنہ نقل و حرکت کا سراغ لگایا جا سکے۔
اس وسیع پیمانے پر جاری تلاشی مہم میں ڈرونز اور سراغ رساں کتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ سکیورٹی اہلکار مشتبہ ٹھکانوں اور دیگر حساس مقامات کی منظم طریقے سے تلاشی لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محاصرے کو مزید مضبوط بنانے اور فرار کے کسی بھی ممکنہ راستے کو کھلا نہ چھوڑنے کو یقینی بنانے کے لیے اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ تلاشی مہم کا دائرہ کار پیر کے روز ہونے والے تصادم کے مقام کے ارد گرد درجنوں دیہات تک بڑھا دیا گیا ہے، جہاں سکیورٹی فورسز انتہائی چوکس ہیں اور نشاندہی کیے گئے مقامات پر گھر گھر تلاشی لے رہی ہیں۔
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علاقے کو سخت نگرانی میں رکھا گیا ہے اور مختلف ٹیمیں بٹ کے فرار ہونے کے ممکنہ راستے اور اس کے موجودہ ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔حکام کے مطابق پولیس اور سکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداران ذاتی طور پر اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور میدانِ عمل میں موجود فورسز کے درمیان قریبی رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔