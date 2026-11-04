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کشمیر کی تباہی کے لیے بی جے پی کی کتنی ٹیمیں سرگرم ہیں؟' سریندر چودھری کا سخت حملہ
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آغا روح اللہ کے استعفیٰ کو بی جے پی کی جموں کشمیر میں مبینہ سازش قرار دے دیا۔
Published : November 4, 2026 at 4:31 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آغا روح اللہ مہدی کے نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جموں میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جموں و کشمیر کی سیاست میں بی جے پی کے مبینہ کردار پر کئی سوالات اٹھائے۔
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ”جب ہم پہلے کہتے تھے کہ آغا روح اللہ بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن کل جب آغا روح اللہ نے اپنے عہدے اور پارٹی سے استعفیٰ دیا، تو فوراً بعد بی جے پی کے سینئر لیڈر رام مادھو کا بیان سامنے آ گیا کہ آغا روح اللہ کا جلسہ ہمارے ہی لوگوں نے کروایا ہے۔“ انہوں نے مزید کہا کہ اب یہاں سے عوام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آغا روح اللہ نے کس کے کہنے پر استعفیٰ دیا ہے۔
سریندر چودھری نے بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بات ہوتی تھی کہ بی جے پی کی 'اے ٹیم' ہے، پھر کہا گیا 'بی ٹیم' اور 'سی ٹیم' ہے، اور اب تو لگتا ہے 'ڈی ٹیم' بھی میدان میں آ چکی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بی جے پی نے جموں و کشمیر کو برباد کرنے کے لیے کتنی ٹیمیں بنا رکھی ہیں اور یہ کتنے لوگوں کو تباہ کرے گی؟ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ اب یہ سوال نیشنل کانفرنس سے پوچھنے کی بجائے بی جے پی کے ان رہنماؤں سے پوچھا جانا چاہیے جو جموں و کشمیر کو سیاسی انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں۔
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نیشنل کانفرنس میں کسی بھی اندرونی اختلاف یا بحران کی واضح تردید کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس زندہ باد تھی، ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی قیادت میں پارٹی پوری طرح مضبوط اور متحد ہے۔
اسی کے ساتھ، انہوں نے سرکاری امور کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایات پر مختلف محکموں کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سول سیکرٹریٹ جموں منتقل (دربار مو) ہونے کے بعد ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ شعبوں سمیت تمام متعلقہ محکموں کی ریویو میٹنگز کی جا رہی ہیں تاکہ افسران کی جوابدہی کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام تک حکومت کی کارکردگی واضح طور پر پہنچ سکے۔
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