ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: دودھ کلن گاؤں ترقی سے کوسوں دور، عوام پریشان
مقامی لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں بجلی کا ترسیلی نظام ابتری کا شکار ہے، نیز یہ گاؤں دیگر سہولیات سے بھی محروم ہے۔
Published : February 17, 2026 at 7:41 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) جہاں ایک طرف سرکار کی جانب سے دہی علاقوں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو لے کر بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں کئی دیہات آج بھی بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں۔
اس ضمن میں ترال سے آٹھ کلومیٹر دور دودھ کلن نام کا گاوں کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جہاں آج بھی لوگوں کو اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے پیدل ہی جانا پڑتا ہے، جب کہ بالائی محلوں میں رابطہ سہولیات سے محرومی عام لوگوں کے لیے پریشان کن امر ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں بجلی کا ترسیلی نظام ابتری کا شکار ہے اور دیگر سہولیات سے بھی گاؤں محروم ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق الیکشن کے موقعے پر سیاستدان عوام سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں مگر ایک بار اقتدار مل گیا تو پھر یہ لوگ عوام کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔
مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سرکار دور دراز علاقوں میں جامع ترقی کے لیے دعوے تو کرتی ہے لیکن یہ وعدے زمینی سطح پر محض اشک شوئی معلوم ہوتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اب وہ میڈیا کے ذریعے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔