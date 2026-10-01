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منشیات مخالف مہم: جموں و کشمیر میں رواں سال اپریل سے اب تک چار ہزار سے زائد افراد گرفتار
منشیات سے متعلق معاملوں میں 288 جائیدادوں کے ساتھ اثاثے ضبط کرنے کے معاملے میں جموں کشمیر اس وقت ہندوستان میں پہلے نمبر پر ہے۔
By PTI
Published : October 1, 2026 at 1:34 PM IST
سرینگر: ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلین پربھات نے جمعرات کو بتایا کہ جموں و کشمیر میں رواں سال اپریل میں شروع کی گئی 'نشہ مکت ابھیان' کے تحت منشیات کے کاروبار میں ملوث چار ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
'رن فار یونٹی' تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پربھات نے کہا کہ جب سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 11 اپریل کو جموں سے اس مہم کا آغاز کیا ہے، پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 3,257 مقدمات درج کیے ہیں۔
پربھات نے کہا، "تقریباً چار ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 170 مقدمات میں سزائیں دلوائی گئی ہیں۔" انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2,500 سے زائد مقدمات نمٹائے جا چکے ہیں۔
منشیات کے غیر قانونی کام سے جڑے افراد کے اثاثے ضبط کرنے کے معاملے میں جموں و کشمیر اس وقت ہندوستان میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 288 جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں۔
ڈی جی پی نے کہا، "ضبط شدہ جائیدادوں کی مالیت 138 کروڑ روپے ہے، جبکہ 80 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے گئے۔"
نلین پربھات نے بتایا کہ 144 ملزمان کے خلاف 'انسدادِ غیر قانونی تجارت برائے نشہ آور ادویات و نفسیاتی مادے ایکٹ' (پی آئی ٹی۔ این ڈی پی ایس) کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں، جو ملک بھر کی کسی بھی ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد ہے۔
انہوں نے کہا، "پولیس انسدادِ دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذریعے ہمارے دشمن پڑوسی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ ستمبر کا مہینہ انتہائی فخر کا باعث رہا ہے جس میں کئی آپریشنل کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ، انسدادِ دہشت گردی کے علاوہ، ہم نے جرائم کی روک تھام، مجرموں کی گرفتاری اور امن و امان برقرار رکھنے میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔"
ڈی جی پی نلین پربھات نے زور دے کر کہا کہ، 'ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے منشیات سے پاک نوجوانوں کے عزم کی مہم' کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کے مسئلے کا خاتمہ کرنا ہے۔
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