ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر منشیات کی لت ایک انسانی مسئلہ، اجتماعی حل کی ضرورت: الطاف بخاری
الطاف بخاری نے منشیات کے مسئلے پر سیاسی نقطہ نظر سے بالاتر ہو کر اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔
Published : May 10, 2026 at 1:09 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے سنیچر کے روز منشیات کی لت کو ایک "انسانی مسئلہ" قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا حل صرف قانونی یا سیاسی نقطۂ نظر سے ممکن نہیں بلکہ اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔
تفصیلات کے مطابق اچھن سعیدہ پورہ سرینگر میں کوڑا کرکٹ کے خلاف ایک احتجاجی ریلی میں شرکت کے موقعے پر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "اگر ہم اسے (منشیات) صرف قانون کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حل نکلے گا۔"
الطاف بخاری نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو سیاسی زاویے سے نہ دیکھا جائے بلکہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے اس دیرینہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے استعمال سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کو کم کرنا ترجیح ہونی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ "آہستہ آہستہ ہم اس بات کا حل نکال لیں گے کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔" منشیات مخالف مہم کے دوران انہدامی کارروائیوں سے بے گھر ہوئے لوگوں سے متعلق سوال پر الطاف بخاری نے کہا کہ "اس وقت مجھے ان لوگوں کی زیادہ فکر ہے بہ نسبت منشیات مخالف مہم کے۔"
مزید پڑھیں: محبوبہ مفتی نے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی پر سوال اٹھایا
انہوں نے واضح کیا کہ وہ یہ باتیں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر نہیں بلکہ سرینگر کے ایک شہری کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "وہ ہم سے الگ نہیں ہیں اور نہ ہم ان سے الگ ہیں۔ ہم سرینگر شہر کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔"
وی آئی پی دوروں سے موازنہ کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم کوئی اعلیٰ شخصیت نہیں ہیں، ہم سرینگر کے عام لوگ ہیں۔" انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اور ان کے ساتھی عوامی مفاد کے لیے اس مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے اور متاثرہ علاقوں کا دورہ جاری رکھیں گے۔
یہ بھی پڑھیں:
کشمیر میں انہدامی کارروائی پر حکومت کو اعتراض، امتیازی رویے کا عائد کیا الزام
اننت ناگ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کولگام میں منشیات فروش کا 80 لاکھ کا مکان
منشیات فروشی کے خلاف جاری مہم میں ہائی وے پر ڈھابہ منہدم
رام بن میں منشیات فروش کا ڈھابہ منہدم
شمالی کشمیر میں 'منشیات فروش' کی دو دکانیں منہدم
منشیات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، شمالی کشمیر میں دکانیں منہدم