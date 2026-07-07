ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈہ میں سیلاب سے بھاری تباہی، شہریوں نے نالوں میں ملبہ پھینکنے کے خلاف پہلے ہی خبردار کیا تھا، شکایتی خط منظرعام پر
سماجی کارکن بلال احمد کی جانب سے جون 2026 کو ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ کو لکھا گیا ایک شکایتی خط منظر عام پر آ گیا ہے۔
Published : July 7, 2026 at 11:29 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ڈوڈہ ضلع کے تحصیل ٹھاٹھری میں موسلادھار بارشوں کے باعث آنے والے اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے درجنوں مکانات، دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا جب کہ ڈوڈہ-کشتواڑ قومی شاہراہ (این ایچ-244) کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور ملبہ آنے کی وجہ سے بند ہو گئی۔ سیلابی ریلے اپنے ساتھ بھاری مقدار میں مٹی اور ملبہ لائے، جس سے رہائشی اور تجارتی علاقوں میں ملبہ جمع ہو گیا اور متعدد گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں یا بہہ گئیں۔
اس دوران سماجی کارکن بلال احمد کی جانب سے جون 2026 میں ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ کو لکھا گیا ایک شکایتی خط بھی منظر عام پر آ گیا ہے جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ پی ایم جی ایس وائی ڈویژن ٹھاٹھری کے تحت واٹر پوائنٹ سے ایس ٹی بستی لوپا تک تعمیر ہونے والی سڑک کے دوران نکالا گیا ملبہ مسلسل ٹھاٹھری نالے اور دیگر آبی گزرگاہوں میں پھینکا جا رہا ہے۔
خط میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سروے اور سڑک کی الائنمنٹ میں مبینہ طور پر تبدیلی کی گئی، جس کے باعث سرکاری خزانے اور مقامی کسانوں کی اراضی کو نقصان پہنچا، جب کہ نالے میں ملبہ ڈالنے سے مستقبل میں سیلاب کے شدید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔
شکایت میں مزید کہا گیا تھا کہ اگر اس عمل کو نہ روکا گیا تو سال 2017 کے تباہ کن سیلاب کی طرح دوبارہ جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ اس میں معاملے کی تحقیقات، ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور ٹھیکیدار کی ادائیگی روکنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔
متعلقہ خبر: کشتواڑ میں اچانک سیلاب سے تباہی، ڈوڈہ میں بادل پھٹنے جیسے واقعے کے بعد قومی شاہراہ بند
پی ڈی پی ڈوڈہ کے ضلع رہنما منصور احمد نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگ کئی بار انتظامیہ، متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر حکام سے مطالبہ کر چکے تھے کہ تعمیراتی ملبہ نالوں اور آبی ذخائر میں نہ پھینکا جائے، تاہم ان کی شکایات پر مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ اب تک اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ان کے مطابق صبح سویرے ہی ریسکیو اور ریلیف ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں روانہ کر دیا گیا تھا، جب کہ املاک کو ہونے والے نقصان کا مکمل جائزہ لینے کے بعد تفصیلات جاری کی جائیں گی۔
مزید پڑھیں:
موسمیاتی تبدیلی نہیں، ترقیاتی منصوبے جموں کشمیر میں زمین کے استعمال کی تبدیلی کی بڑی: سروے میں انشکاف
اننت ناگ کے پانزتھ میں مچھلیوں کی ہلاکت کے بعد وار اگینسٹ ویسٹ مہم کی شروعات
فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے کے بعد انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، سنتھن کشتواڑ شاہراہ ٹریفک کے لیے غیر معینہ مدت تک معطل