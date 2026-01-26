ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام کو ضمنی انتخابات 2025 کے لیے بہترین ضلع انتخابی ایوارڈ سے نوازا گیا
ضلع کا انتخاب شفاف، پرامن ووٹنگ ووٹر دوست انتظامات اور اسٹیک ہولڈرز کے بیچ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے اعتراف میں کیا گیا۔
Published : January 26, 2026 at 12:03 PM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) ضلع بڈگام کو حالیہ ضمنی انتخابات کے انعقاد میں شاندار کارکردگی کے لیے بہترین ضلع انتخابی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ جموں و کشمیر (یو ٹی) کے لیفٹیننٹ گورنر نے کنونشن سنٹر، جموں میں منعقدہ ایک تقریب میں پیش کیا۔
یہ ایوارڈ ضلعی انتظامیہ کی مثالی منصوبہ بندی، موثر عملدرآمد، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کرنے کو تسلیم کرتا ہے۔
ضلع کا انتخاب اس کے شفاف، پرامن، ووٹر دوست انتخابی انتظام، انتخابی سالمیت کے اعلیٰ معیار اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے اعتراف میں کیا گیا ۔
ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بڈگام نے اس ایوارڈ ٹیم بڈگام اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز کو وقف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان تمام افسران، پولنگ اہلکاروں اور سکیورٹی فورسز کی اجتماعی کوششوں کا اعتراف ہے جنہوں نے ضمنی انتخابات کے کامیاب انعقاد میں کردار ادا کیا۔
انہوں نے سیاسی جماعتوں، امیدواروں، میڈیا اور ووٹرز کے تعاون کو بھی سراہا گیا۔ وہیں ضلعی انتظامیہ نے جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے اور شفافیت اور پیشہ ورانہ مہارت پر پختہ یقین کے عزم کا اعادہ کیا۔
واضح رہے کہ 11 نومبر 2025 کو ہوئے بڈگام اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے امیدوار آغا سید منتظر مہدی نے کامیابی حاصل کی۔ یہ جیت خاص طور پر اہم تھی کیونکہ یہاں 50 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار نیشنل کانفرنس (NC) کو اس سیٹ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
مزید پڑھیں: بڈگام پولیس نے برف میں پھنسے دو مریضوں کو بچا لیا