پولیس سربراہ نے نوگام دھماکے میں مارے گئے کرائم فوٹو گرافر کے اہل خانہ سے تعزیت کی
جموں وکشمیر پولیس سربراہ نلن پربھات نے نوگام دھماکےمیں ہلاک کرائم فوٹو گرافر مبشر منصورکے والدین اور دیگر لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا
Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST
ترال(شبیر بٹ): جموں وکشمیر پولیس سربراہ نلن پربھات نے نوگام حادثاتی دھماکے میں ہلاک ہونے والے کرایم فوٹو گرافر مبشر منصور ساکن ہاری اونتی پورہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر پولیس کے آئی جی وی کے بردی، ڈی آئی جی جنوبی کشمیر جاوید متو، ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد احمد شاہ اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔
پولیس سربراہ نے مہلوک پولیس کرائم فوٹو گرافر مبشر منصور کے والدین اور دیگر لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ غم کی اس گھڑی میں پورا پولیس محکمہ اس خاندان کے غم میں برابر شریک ہے۔
تاہم نلن پربھات نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی۔ اس دوران آئی جی کشمیر وی کے بردی نے میڈیا کو بتایا کہ آج یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مبشر منصور کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا جائے اور ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کو اپنے جوانوں کی شہادت پر فخر ہے۔
