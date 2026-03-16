فاروق عبداللہ پر حملے کے بعد سکیورٹی پر بحث، نائب وزیر اعلیٰ نے کی گاڑیوں کی خرابی کی شکایت
نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے سکیورٹی قافلے کی ان کی خراب گاڑیوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری جائزے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : March 16, 2026 at 5:31 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے ایک ہفتے بعد ہی ان کے پارٹی کے ایک ساتھی اور جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے اپنی سکیورٹی گاڑیوں کو "مکینکی طور پر ناقابلِ بھروسہ" قرار دیتے ہوئے اپنی مکمل سکیورٹی کے فوری جائزے اور بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو زیڈ پلس سکیورٹی حاصل ہے۔
سریندر چودھری کے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی سریش چندر نے 15 مارچ کو ایس ایس پی سکیورٹی جموں کو ایک خط لکھ کر بُلٹ پروف، پائلٹ اور اسکاوٹ گاڑیوں سمیت سکیورٹی قافلے میں شامل گاڑیوں کی خراب حالت کی طرف توجہ مبذول کرائی اور خط میں وی وی آئی پیز کی سکیورٹی کا جائزہ لینے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔
خط میں بتایا گیا کہ نائب وزیر اعلیٰ نے 15 مارچ کو سرحدی ضلع راجوری کے نوشہرہ حلقے کے دورے کے دوران بُلٹ ریزسٹنٹ گاڑی (فورچیونر) فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ تاہم یہ گاڑی فراہم نہیں کی گئی حالانکہ حال ہی میں جموں کے گریٹر کیلاش میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جیسے قدآور لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور حملہ آور نے فاروق کے کان کے نزدیک ان پر پستول فائر کرکے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔
11 مارچ کو جموں میں اس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی جب وہ اپنی پارٹی کے ایک عہدیدار کی شادی کی تقریب سے واپس جا رہے تھے۔ اس دوران 63 سالہ کمل سنگھ جموال نامی ایک جموں کے رہائیشی نے ریوالور سے ان پر فائر کیا، جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ پولیس نے حملہ آور کو وہیں گرفتار کر لیا اور اس واقعے کی جانچ کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی گئی ہے۔
خط میں مزید کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ کے قافلے میں شامل جیمر گاڑی تقریباً چھ ماہ سے مرمت کے بہانے ہٹا دی گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں لائی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت قافلے میں شامل بُلٹ پروف، پائلٹ اور اسکاوٹ گاڑیاں مکینکی طور پر قابل اعتماد نہیں ہیں اور ماضی قریب میں ان کی وجہ سے سنگین اور تقریباً جان لیوا واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ متعلقہ حکام کو بار بار درخواست دینے کے باوجود سکیورٹی انتظامات کے جائزے اور نئی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔
خط میں کہا گیا کہ جموں و کشمیر کی موجودہ سکیورٹی صورتحال اور نائب وزیر اعلیٰ کے دور دراز اور حساس علاقوں کے مسلسل دوروں کے پیش نظر مکمل اور قابلِ اعتماد سکیورٹی کے بغیر ان کی نقل و حرکت ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔
خط کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی ہے کہ ان کے دفتر کی درخواستوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ اسی لیے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر نائب وزیر اعلیٰ کی مکمل سکیورٹی کا جائزہ لے کر پرانی گاڑیوں کو نئی گاڑیوں سے بدلا جائے اور ان کے قافلے میں بُلٹ ریزسٹنٹ فورچیونر گاڑی شامل کی جائے۔
