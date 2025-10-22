ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: حراستی تشدد متاثرہ خورشید چوہان کے خلاف منشیات کا مقدمہ خارج، عدالت نے الزامات سے بری کر دیا
عدالت نے منشیات معاملے میں خورشید چوہان کے خلاف شواہد کی صداقت اور معتبریت پر شک ظاہر کرتے ہوئے انہیں الزامات سے بری کر دیا۔
Published : October 22, 2025 at 1:20 PM IST
سرینگر: خورشید احمد چوہان، جموں و کشمیر پولیس کے کانسٹیبل جن کی زندگی حراستی تشدد سے تقریباً تباہ ہو گئی تھی، کو منشیات کے مقدمے سے باضابطہ طور پر بری کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اسی معاملے میں انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا۔
شواہد کی صداقت اور معتبریت پر سنگین شکوک کا اظہار
پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منجیت سنگھ منہاس نے چوہان اور ایک شریک ملزم کو "ممنوعہ مواد سے متعلق شواہد کی صداقت اور معتبریت کے بارے میں سنگین شکوک" کا حوالہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ جج نے نوٹ کیا کہ دو سرکاری لیبارٹریز نے مبینہ ہیروئن کے بارے میں متضاد رپورٹیں تیار کیں اور نمونوں کو مرکزی لیب میں بھیجنے میں 19 دن کی غیر وضاحتی تاخیر نے استغاثہ کے کیس کو مزید نقصان پہنچایا۔
جج نے 17 صفحات پر مشتمل اپنے حکم نامے میں لکھا، ’’ایسے معاملات میں جہاں سائنسی رپورٹس متضاد ہیں، فائدہ ملزم کو جانا چاہیے۔‘‘ جج نے اس بات پر زور دیا کہ جہاں دو ماہرین کی رائے ڈرامائی طور پر 'متضاد ہو' ایسے تضاد کا فائدہ طے شدہ قانون کے مطابق ملزم کو جانا چاہیے۔"
جرم ماننے کے لیے معقول بنیاد کا فقدان: عدالت
عدالت نے مقدمے کو آگے بڑھنے کے لیے شواہد کو ناکافی قرار دیا۔ "استغاثہ ملزم نمبر ایک (فاروق حسین شاہ) اور ملزم نمبر دو (خورشید احمد چوہان) کے خلاف پہلی نظر میں مقدمہ قائم کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس مرحلے پر سیکشن 8/21-29 NDPS ایکٹ کے تحت ان کے جرم کو ماننے کے لیے کوئی معقول بنیاد موجود نہیں ہے۔" جج نے حکمنامے میں کہا کہ ملزم کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 227 کے تحت بری کیا جا رہا ہے۔
یہ عدالتی فیصلہ چوہان کو منشیات کے اس مقدمے سے باضابطہ طور پر بری کرتا ہے، جس کی وجہ سے کپواڑہ کے مشترکہ تفتیشی مرکز میں انہیں غیر قانونی حراست اور چھ دن کے وحشیانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
کیس کی تفصیلات
استغاثہ کا مقدمہ فروری سال 2023 میں پنجتران، کرناہ، کپواڑہ میں شریک ملزم فاروق حسین شاہ کے صحن سے مبینہ طور پر دو کلو 674 گرام ہیروئن کی برآمدگی سے متعلق تھا۔ اس معاملے میں خورشید چوہان، جو اس وقت حاضر سروس کانسٹیبل تھے، کو حالات، ایک پاکستانی (+923446361390) نمبر، غیر متناسب اثاثوں اور شریک ملزم کے ساتھ مبینہ روابط کی بنیاد پر ملوث قرار دے دیا گیا، حالانکہ خود چوہان کے پاس سے کبھی بھی منشیات برآمد نہیں ہوئی۔"
خورشید چوہان کی غیر قانونی حراست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ
جولائی سال 2025 میں سپریم کورٹ نے خورشید احمد چوہان کی حراست اور ان پر کیے گئے تشدد پر اپنے فیصلے میں کہا کہ "اس کیس کی بے مثال سنگینی جس میں وحشیانہ اور غیر انسانی حراستی تشدد شامل ہے، جیسے کہ اپیل کنندہ کے جنسی اعضا کو مکمل طور پر مسخ کرنا ہے، پولیس کے مظالم کی سب سے وحشیانہ مثالوں میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے جسے ریاست پوری طاقت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے حتمی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود کو ایسی چوٹیں پہنچانا ناممکن ہے جب ٹائم لائن اور طبی ثبوت کے خلاف جانچ پڑتال کی جائے تو خود کشی کی کوشش کا جواب دہندہ کا دعویٰ بھی دم توڑ دیتا ہے۔"
گرفتاری اور معاوضے کا حکم
اس معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک ڈی وائی ایس پی اور ایک سب انسپکٹر سمیت چھ پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کو بھی اس کیس کو سنبھالنے کی ہدایت دی، اور چوہان کو قصوروار اہلکاروں کی تنخواہوں سے 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
مزید پڑھیں:
حراستی تشدد کیس: کورٹ ہدایات پر سی بی آئی نے ڈی ایس پی سمیت آٹھ افراد کو کیا گرفتار
سی بی آئی نے کشمیر کے پولیس افسر سمیت چھ اہلکاروں پر درج کیا مقدمہ، دوران حراست اپنے ہی ساتھی پر تشدد کا الزام
جموں کشمیر پولیس کے خلاف سال2023میں قتل، تشدد، حراستی ہلاکت سمیت 53کیسز درج: NCRBرپورٹ
مکھن دین خودکشی معاملہ: 'پولیس نے عسکریت پسندی کا الزام لگا کر وحشیانہ تشدد کیا' اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ