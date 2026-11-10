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سانبہ: گاڑی کے لون میں جعل سازی کرنے والے ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر
جموں کرائم برانچ نے گاڑی کا بینک لون ہڑپنے اور جعلی دستاویزات کے ذریعے فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی۔
By PTI
Published : November 10, 2026 at 3:39 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کرائم برانچ کے اکنامک آفینسز ونگ (ای او ڈبلیو) نے ضلع سانبہ میں ایک بینک سے گاڑی کے لیے ٹرم لون حاصل کرنے کے بعد جعل سازی اور دھوکہ دہی کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ الزامات کے مطابق ملزم نے بینک کو بھاری مالی نقصان پہنچایا اور فرضی دستاویزات کے ذریعے گاڑی کسی دوسرے فریق کو منتقل کر دی۔
منصف کورٹ سانبہ میں چارج شیٹ پیش
کرائم برانچ جموں کے ترجمان کے مطابق، ملزم راہل سودن، جو بڑی براہمنہ کے گاؤں دھیان سر کا رہائشی ہے، کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد چارج شیٹ منصف کورٹ سانبہ میں پیش کی گئی ہے۔ اس کیس کی باقاعدہ تحقیقات سال 2022 میں کینرا بینک، بڑی براہمنہ کے اس وقت کے برانچ مینیجر نکھل سنگھ جموال کی جانب سے درج کرائی گئی ایک تحریری شکایت کے بعد شروع کی گئی تھیں۔
لاکھوں روپے کا فراڈ اور بقایا جات
کیس کی تفصیلات کے مطابق، ملزم نے 14 جون 2016 کو کار خریدنے کے لیے کینرا بینک سے 7.92 لاکھ روپے کا ٹرم لون حاصل کیا تھا۔ قرض حاصل کرنے کے بعد ملزم نے بینک کی اقساط جمع نہیں کرائیں، جس کے باعث 5.64 لاکھ روپے کی بقایا رقم اب بھی واجب الادا ہے اور بینک کو تاحال یہ رقم موصول نہیں ہوئی۔
جعلی این ڈی سی کا استعمال
تفتیش کے دوران یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ملزم نے بینک کے مالیاتی واجبات ادا کیے بغیر اور جائز این او سی حاصل کیے بغیر، ایک جعلی 'نو ڈیو سرٹیفکیٹ' (این ڈی سی) تیار کیا۔ اس نے یہ فرضی دستاویز اے آر ٹی او آفس سانبہ میں جمع کرائی اور اس کی مدد سے بینک کو اندھیرے میں رکھ کر گاڑی غیر قانونی طور پر کسی تیسرے فریق کے نام منتقل کر دی۔
ترجمان نے مزید دعویٰ کیا کہ تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ ایک عادی مجرم ہے اور اس سے قبل بھی اس کے خلاف اسی نوعیت کے دھوکہ دہی کے مقدمات درج ہیں۔
(ایجنسی ان پٹ ترمیم کے ساتھ)
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