وائٹ کالر ٹیرر نیٹ ورک: وادی کے مختلف مقامات پر سی آئی اے کی چھاپہ مار کارروائیاں
چھاپوں کے دوران قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے یا نہیں اس سلسلہ میں سرکاری طور پر ابھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
Published : November 18, 2025 at 10:17 AM IST
سری نگر، جموں و کشمیر: وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کونٹر انٹیلیجنس کشمیر (سی آئی کے) کی جانب سے منگل کی علی الصبح چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق یہ چھاپے سری نگر، اننت ناگ اور کولگام میں ایک جاری دہشت گردانہ سازش کی تحقیقات کے سلسلے میں مارے گئے جو ایک ڈاکٹر سے منسلک معاملہ ہے۔
سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سری نگر کے شیرین باغ واقع سُپر اسپیشلٹی اسپتال کے اندر بھی کارروائی کے تحت چھاپے ڈالے گئے۔ چھاپوں کے دوران کسی بھی طرح کا قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں سرکاری طور پر ابھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: Raids by Counter-Intelligence Kashmir (CIK) are underway at several places in the Kashmir Valley.— ANI (@ANI) November 18, 2025
More details are awaited.
(Source: CIK) pic.twitter.com/qS2KuPRZr5
#BREAKING: Counter Intelligence Kashmir (CIK) is conducting searches in a fresh case registered against individuals involved in terrorism, glorifying terrorists, and radicalisation aimed at recruitment into terror ranks. The searches, backed by warrants from a competent court,… pic.twitter.com/fFtvpkjd15— IANS (@ians_india) November 18, 2025
تفتیشی ایجنسیوں کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری
واضح رہے کہ دہلی میں ہوئے کار بم دھماکہ کے بعد سکیورٹی ایجنسیز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ وائٹ کالر نیٹ ورک سے منسلک افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک متعدد ڈاکٹرس سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس و سکیورٹی ایجنسیز نے اس نیٹ ورک سے جڑے کئی افراد کو وادیٔ کشمیر اور باہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کرکے تفتیش تیز کر دی ہے۔
J-K: Counter-Intelligence Kashmir conducts raids across valley— ANI Digital (@ani_digital) November 18, 2025
Read @ANI Story |https://t.co/ubkdIg3JDR #JammuandKashmir #CounterIntelligenceKashmir #raid #Dehiblast pic.twitter.com/ctfh4rFIzr
#WATCH | Jammu and Kashmir: Raids by Counter-Intelligence Kashmir (CIK) are underway at several places in the Kashmir Valley. More details are awaited.— ANI (@ANI) November 18, 2025
(Visuals from Anantnag) pic.twitter.com/xR7b4APQ1B
ستر سے زائد افراد حراست میں، پوچھ تاچھ جاری
جموں کشمیر پولیس نے اس کیس سے جڑے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں توسیع کی اور وسطی و جنوبی کشمیر میں ستر (70) سے زائد افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ جاری ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ملیٹنٹ معاونین (او جی ڈبلیوز) کے علاوہ چند ڈاکٹرز کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ جب کہ سکیورٹی ایجنسیز کے مطابق اس دوران ڈیجیٹل آلات سمیت قابل اعتراض مواد بھی ضبط کیا گیا۔