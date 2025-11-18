ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وائٹ کالر ٹیرر نیٹ ورک: وادی کے مختلف مقامات پر سی آئی اے کی چھاپہ مار کارروائیاں

چھاپوں کے دوران قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے یا نہیں اس سلسلہ میں سرکاری طور پر ابھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔

JK Counter Intelligence Kashmir conducts raids across valley Urdu News
وادی کے مختلف مقامات پر سی آئی اے کی چھاپہ مار کارروائیاں (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 18, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سری نگر، جموں و کشمیر: وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کونٹر انٹیلیجنس کشمیر (سی آئی کے) کی جانب سے منگل کی علی الصبح چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق یہ چھاپے سری نگر، اننت ناگ اور کولگام میں ایک جاری دہشت گردانہ سازش کی تحقیقات کے سلسلے میں مارے گئے جو ایک ڈاکٹر سے منسلک معاملہ ہے۔

سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سری نگر کے شیرین باغ واقع سُپر اسپیشلٹی اسپتال کے اندر بھی کارروائی کے تحت چھاپے ڈالے گئے۔ چھاپوں کے دوران کسی بھی طرح کا قابل اعتراض مواد برآمد ہوا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں سرکاری طور پر ابھی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔

تفتیشی ایجنسیوں کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری

واضح رہے کہ دہلی میں ہوئے کار بم دھماکہ کے بعد سکیورٹی ایجنسیز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ وائٹ کالر نیٹ ورک سے منسلک افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک متعدد ڈاکٹرس سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس و سکیورٹی ایجنسیز نے اس نیٹ ورک سے جڑے کئی افراد کو وادیٔ کشمیر اور باہر کے مختلف علاقوں سے گرفتار کرکے تفتیش تیز کر دی ہے۔

ستر سے زائد افراد حراست میں، پوچھ تاچھ جاری

جموں کشمیر پولیس نے اس کیس سے جڑے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں توسیع کی اور وسطی و جنوبی کشمیر میں ستر (70) سے زائد افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ جاری ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں ملیٹنٹ معاونین (او جی ڈبلیوز) کے علاوہ چند ڈاکٹرز کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ جب کہ سکیورٹی ایجنسیز کے مطابق اس دوران ڈیجیٹل آلات سمیت قابل اعتراض مواد بھی ضبط کیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

دہلی دھماکہ: بیٹے کی گرفتاری کے بعد قاضی گنڈ میں باپ کی خود سوزی کی کوشش، محبوبہ مفتی کا دعویٰ

دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت: این آئی اے نے عمر نبی کے ساتھی عامر رشید علی کو گرفتار کرلیا

دہشت گردی ماڈیول کیس اننت ناگ میں سی آئی کے کا چھاپہ ڈاکٹر پرینکا شرما کو حراست میں لیا گیا

ڈاکٹر عمر نبی نے دہلی دھماکوں سے پہلے نوح میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا، خاتون مالک مکان فرار

پولیس سربراہ نے نوگام دھماکے میں مارے گئے کرائم فوٹو گرافر کے اہل خانہ سے تعزیت کی

اننت ناگ میں کھاد، کیمیکل شاپس، گاڑیوں کے شورومز کی باریک بینی سے جانچ پڑتال

ٹیرر ماڈیول کریک ڈاؤن: خودسوزی کرنے والے قاضی گنڈ کے بلال احمد نے دم توڑ دیا

TAGGED:

COUNTER INTELLIGENCE IN KASHMIR
CONDUCTS RAIDS ACROSS VALLEY
CIK CONDUCTS RAIDS ACROSS KASHMIR
CIK CONDUCTS RAIDS IN KASHMIR
JK COUNTER INTELLIGENCE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.