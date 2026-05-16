ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کپواڑہ: پولیس اہلکار نے جھگڑے کے دوران بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا، خود کو بھی مارنے کی کوشش، ہسپتال میں داخل
جھگڑے کے دوران پولیس اہلکار دیپ سنگھ نے مبینہ طور پر اپنی بیوی پر گولی چلا دی جس سے وہ موقعے پر ہی ہلاک ہوگئیں۔
By PTI
Published : May 16, 2026 at 12:10 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں ایک پولس افسر نے گھریلو جھکڑے کے دوران مبینہ طور پر اپنی بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی مارنے کی کوشش کی۔
حکام نے بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس کے ایک پروبیشنری سب انسپکٹر (پی ایس آئی) دیپ سنگھ، جو شمالی کشمیر کے ضلع کنڈی علاقے میں ایک خصوصی آپریشن گروپ (ایس او جی) کیمپ میں تعینات تھے، کا جمعہ کی دیر رات اپنی بیوی بھاونا کے ساتھ جھگڑا ہوا۔
جھگڑے کے دوران دیپ سنگھ نے مبینہ طور پر غصے میں آ کر اپنی بیوی پر گولی چلا دی جس سے وہ موقعے پر ہی ہلاک ہوگئیں۔ حکام نے بتایا کہ اس کے بعد اس نے خود کو گولی مار لی۔ اس واقعے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سری نگر کے ایس کے آئی ایم ایس ہسپتال میں زیر علاج ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 27 فروری 2026 کو بھی شوپیان میں سی آر پی ایف کے ایک اہلکار نے مبینہ طور پر اپنی ہی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ واقعہ بٹہ پورہ علاقے میں قائم ایک کیمپ میں پیش آیا۔ مذکورہ اہلکار نے کیمپ کے اندر اپنی ڈیوٹی کے دوران اچانک اپنی سروس رائفل کا رخ اپنی جانب موڑ کر گولی چلا دی۔ اسے قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے! اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
مزید پڑھیں: شوپیان میں سی آر پی ایف اہلکار کی خودکشی، سروس رائفل سے خود کو گولی مار لی