جموں: نیٹ یوجی امتحان کی منسوخی کے خلاف جموں کشمیر کانگریس کا احتجاج، سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ
جموں و کشمیر کانگریس نے NEET-UG امتحان کی منسوخی پر مرکز کے خلاف مظاہرے کیے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : May 13, 2026 at 5:07 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے آج نیٹ-یو جی 2026 امتحان کی منسوخی کے خلاف جموں میں پارٹی دفتر شہیدی چوک کے باہر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور مبینہ پیپر لیک معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔
کانگریس کارکنوں اور رہنماؤں نے پارٹی جھنڈے اٹھا کر مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور مرکزی وزیر تعلیم کا پتلا نذرِ آتش کیا۔ احتجاج کی قیادت جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے کی۔
کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پیپر لیک اور بھرتی گھوٹالوں میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ذمہ دار افسران و حکام کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔
مظاہرین میں الزام لگایا گیا کہ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک نے طلبہ کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رمن بھلا نے کہا کہ کانگریس ایک ایسی تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو تاکہ مبینہ اعلیٰ سطحی گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا جا سکے اور طلبہ کا امتحانی نظام پر اعتماد بحال ہو۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں مقابلہ جاتی امتحانات میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف نظام بنایا جانا چاہیے
رمن بھلا نے بی جے پی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک بھر میں پیپر لیک کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور بہار و راجستھان سمیت کئی ریاستوں میں نیٹ امتحانات سے متعلق بے ضابطگیوں کے معاملات سامنے آئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بار بار امتحانات کی منسوخی اور التوا سے طلبہ کی ذہنی تیاری اور حوصلہ متاثر ہوتا ہے۔ طلبہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پیپر لیک کے بعد امتحانات ملتوی ہونے سے ان کی توجہ اور اعتماد بری طرح متاثر ہوتا ہے۔
کانگریس رہنما نے جموں و کشمیر میں 2014 کے بعد سامنے آنے والے مختلف بھرتی گھوٹالوں، جن میں فائر سروسز، اکاؤنٹس اسسٹنٹ، جونیئر انجینئر اور سب انسپکٹر بھرتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی معاملات میں بااثر افراد کے روابط سامنے آئے ہیں لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔
