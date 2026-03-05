ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہند-امریکہ تجارتی معاہدہ کسانوں کے خلاف اور اڑانی کے فائدے کے لیے: طارق قرہ
کانگریس لیڈر طارق قرہ نے الزام عائد کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم نے کسی دباؤ کے تحت ٹریڈ ڈیل کی ہے۔
Published : March 5, 2026 at 7:06 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے ہند-امریکہ تجارتی معاہدے کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ یہ تجارتی معاہدہ اپنے دوست اور صنعت کار گوتم اڑانی کو بچانے کے لیے یک طرفہ طور پر کیا ہے۔
انہوں نے یہ بات جموں میں تاجروں اور کسانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کانگریس کی جانب سے یہ اجتماع بھارت۔امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف مہم شروع کرنے کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔
قرہ نے خطاب کے دوران کہا کہ "کسی بھی وزیر اعظم نے پہلے اس طرح کا معاہدہ نہیں کیا، جس سے بھارت کے کسانوں اور باغبانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا ہو۔
انہوں نے کہا: "سابق وزرائے اعظم بشمول جواہر لعل نہرو ، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے دور میں بھارت عالمی سطح پر 'راہ نما' تھا۔ اور نان - الائنمنٹ موومنٹ میں بھارت نے بڑے بھائی کے مانند اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن اب وزیر اعظم نے اپنے دوست اڑانی کو بچانے کے لیے یہ یک طرفہ معاہدہ کیا ہے، جس کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چل رہا ہے اور امریکہ انہیں کسی بھی وقت گرفتار کر سکتا ہے۔"
کانگریس صدر کے مطابق "کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاہدے کے خلاف تحریک کو جموں و کشمیر کے ہر علاقے تک لے جایا جائے گا۔" انہوں نے بتایا کہ 9 مارچ کو جب پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا تو اسی دن جموں و کشمیر کے تمام 20 اضلاع کے ضلع ہیڈکوارٹروں میں احتجاج کیا جائے گا۔
قرہ کا مزید کہنا ہے کہ ملک کی سات ریاستیں اس معاہدے سے متاثر ہو سکتی ہیں اور جموں و کشمیر بھی ان میں شامل ہے۔ ان کے مطابق باہر سے آنے والے میوہ جات کا مقابلہ مقامی پیداوار نہیں کر سکے گی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہند-امریکہ معاہدے سے قبل ہی اخروٹ اور سیب کی قیمتوں میں بھاری کمی دیکھی گئی تھی، جس کی وجہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب معاہدے کے بعد اس کا مقصد واضح ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق "وزیر اعظم نے ایسا معاہدہ کیا ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔"
وزیر اعظم کو ڈیل پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے قرہ نے کہا: "کوئی بھی وزیر اعظم ایسا معاہدہ نہیں کرتا، لیکن کچھ معاملات ہی ایسے ہوئے ہوں گے جس کے چلتے انہوں نے یہ ڈیل کی۔ " قرہ نے ایپسٹین فائلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "ایسا لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کا نام بھی ایپسٹین فائلز میں شامل ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔"
کانگریس رہنما نے ایران کے معاملے پر بھی وزیر اعظم کی خاموشی پر سوا اٹھاتے ہوئے کہا: "ایران طویل عرصے سے بھارت کا دوست رہا ہے۔ اسرائیل کے وجود میں آنے سے بھی پہلے بھارت اور ایران کے تعلقات تھے جو صدیوں پرانے ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر جب زیادہ تر مسلم ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے تو ایران نے بھارت کا ساتھ دیا تھا۔ ایران نے بھارت کی معاشی مدد بھی کی اور کم قیمت پر تیل بھی فراہم کیا۔ لیکن آج جب ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت تھی تو وزیر اعظم خاموش رہے اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی شہادت پر بھی کوئی ردعمل نہیں دیا۔"
قرہ نے وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل کے حوالہ سے کہا: "مدر لینڈ، فادر لینڈ والا بیان دنیا بھر میں مذاق بن گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ خود کو "وشو گرو" کہنے والے وزیر اعظم نے اپنی تشہیر پر کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن آپریشن سندور کے دوران کوئی ملک بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، حتیٰ کہ چھوٹے ممالک بھی نہیں۔
