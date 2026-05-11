عمر عبداللہ کے شراب پر پابندی نہیں لگانے کے بیان کو التجا مفتی نے غیر منطقی قرار دے دیا

التجا مفتی کے سوال کیا، اگر ہندوؤں پر شراب پر پابندی لگانا غلط ہے تو گجرات اور بہار نے ایسا کیوں کیا؟

پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر التجا مفتی (Etv Bharat)
By PTI

Published : May 11, 2026 at 12:02 PM IST

سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر التجا مفتی نے پیر کو کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا جموں و کشمیر میں یہ کہتے ہوئے شراب پر پابندی لگانے سے انکار کرنا کہ ہندوؤں کو شراب پینے کی اجازت ہے، غیر منطقی ہے۔

التجا مفتی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے سوال کیا کہ، "شراب کی دکانوں پر پابندی لگانے سے انکار پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے متوقع یو ٹرن میں منطق کی کمی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوؤں پر شراب پینے پر پابندی لگانا غلط ہے کیونکہ ان کا مذہب منع نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو، گجرات اور بہار جیسی ہندو اکثریتی ریاستوں نے بغیر کسی سرگوشی کے کامیابی سے شراب پر پابندی کیسے لگائی؟"

پی ڈی پی لیڈر اتوار کو دیے گئے عمر عبداللہ کے اس بیان پر تبصرہ کر رہی تھیں جس میں انھوں نے کہا ہے کہ، شراب کی دکانیں ان مذاہب کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جن میں شراب پینا منع نہیں ہے۔

التجا مفتی نے مزید کہا، "ہمیں جموں کشمیر کی سیکولر اسناد پر فخر ہے، لیکن اس کے وزیر اعلیٰ کے لیے اس طرح کی بے حسی کے ساتھ اکثریت کی مذہبی حساسیت کو مسترد کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔"

اتوار کو گاندربل میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران وزیراعلیٰ عمر عبداللہ سے جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی کے مطالبے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔

وزیراعلیٰ نے جواب دیا کہ ان کی حکومت کسی کو شراب پینے پر مجبور نہیں کر رہی۔

عبداللہ نے کہا، "کیا کوئی انہیں شراب پینے پر مجبور کر رہا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے (شراب) کی دکان پر جا رہے ہیں۔ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو وہاں نہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ ہم اس کی تشہیر نہیں کر رہے ہیں۔"

