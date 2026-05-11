ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ کے شراب پر پابندی نہیں لگانے کے بیان کو التجا مفتی نے غیر منطقی قرار دے دیا
التجا مفتی کے سوال کیا، اگر ہندوؤں پر شراب پر پابندی لگانا غلط ہے تو گجرات اور بہار نے ایسا کیوں کیا؟
By PTI
Published : May 11, 2026 at 12:02 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر التجا مفتی نے پیر کو کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا جموں و کشمیر میں یہ کہتے ہوئے شراب پر پابندی لگانے سے انکار کرنا کہ ہندوؤں کو شراب پینے کی اجازت ہے، غیر منطقی ہے۔
التجا مفتی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے سوال کیا کہ، "شراب کی دکانوں پر پابندی لگانے سے انکار پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے متوقع یو ٹرن میں منطق کی کمی ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوؤں پر شراب پینے پر پابندی لگانا غلط ہے کیونکہ ان کا مذہب منع نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو، گجرات اور بہار جیسی ہندو اکثریتی ریاستوں نے بغیر کسی سرگوشی کے کامیابی سے شراب پر پابندی کیسے لگائی؟"
JK CMs expected U-Turn on the refusal to prohibit liquor shops lacks logic. He claims it’s wrong to impose a ban on Hindus consuming alcohol since their religion doesn’t forbid it. If this is the case how have Hindu majority states like Gujarat & Bihar banned alcohol successfully…— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) May 11, 2026
پی ڈی پی لیڈر اتوار کو دیے گئے عمر عبداللہ کے اس بیان پر تبصرہ کر رہی تھیں جس میں انھوں نے کہا ہے کہ، شراب کی دکانیں ان مذاہب کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جن میں شراب پینا منع نہیں ہے۔
التجا مفتی نے مزید کہا، "ہمیں جموں کشمیر کی سیکولر اسناد پر فخر ہے، لیکن اس کے وزیر اعلیٰ کے لیے اس طرح کی بے حسی کے ساتھ اکثریت کی مذہبی حساسیت کو مسترد کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔"
اتوار کو گاندربل میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران وزیراعلیٰ عمر عبداللہ سے جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی کے مطالبے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔
وزیراعلیٰ نے جواب دیا کہ ان کی حکومت کسی کو شراب پینے پر مجبور نہیں کر رہی۔
عبداللہ نے کہا، "کیا کوئی انہیں شراب پینے پر مجبور کر رہا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے (شراب) کی دکان پر جا رہے ہیں۔ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو وہاں نہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ ہم اس کی تشہیر نہیں کر رہے ہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: