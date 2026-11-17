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جموں خطے کو ترقیاتی تحفہ: عمر عبداللہ تیس کروڑ سے زائد کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے
جموں و کشمیر میں صنعتی ترقی، سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے صنعت کاروں اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے خصوصی ملاقات کی جائے گی۔
By ANI
Published : November 17, 2026 at 12:26 PM IST
جموں، جموں و کشمیر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ منگل کے روز جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگِ بنیاد رکھیں گے۔ یہ اقدام مرکز کے زیرِ انتظام خطے کے تمام علاقوں میں مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے تئیں حکومت کے عزم کی تجدید ہے۔
افتتاحی اور سنگِ بنیاد رکھنے کی تقریبات کے بعد، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بڑی برہمنا انڈسٹریل اسٹیٹ (Bari Brahmana Industrial Estate) کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ جموں و کشمیر میں صنعتی ترقی، سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے صنعت کاروں اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز سے خصوصی ملاقات کریں گے۔
Chief Minister will today lay foundation stones and inaugurate development projects worth over ₹30 crore across Jammu, Samba and Kathua districts, reaffirming the Government’s commitment to equitable development across all regions of J&K. Later, the Chief Minister will visit Bari Brahmana Industrial Estate, where he will interact with industry stakeholders to discuss industrial growth, investment and employment opportunities in J&K.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 17, 2026
بڑی برہمنا انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ اور صنعت کاروں سے ملاقات
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اس پروگرام کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے دفتر (CMO) نے کہا، "وزیر اعلیٰ آج جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں 30 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگِ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے، جو جموں و کشمیر کے تمام خطوں میں مساوی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ ہے۔ بعد ازاں، وزیر اعلیٰ بڑی برہمنا انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ صنعتی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پر گفتگو کرنے کے لیے صنعت کاروں اور اسٹیک ہولڈرز سے ملاقات کریں گے۔"
صنعتی توسیع اور معاشی رابطوں کی مضبوطی
یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جموں و کشمیر حکومت صنعتی سرگرمیوں اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کاروباری حلقوں کے ساتھ روابط بڑھا رہی ہے۔ توقع ہے کہ بڑی برہمنا انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہونے والی یہ مجوزہ نشست خطے میں صنعتی توسیع اور معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرے گی، کیونکہ خطے میں بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) کو مسلسل مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
انفراسٹرکچر کی ترقی اور وسیع تر معاشی اہداف
یہ ترقیاتی اقدامات جموں و کشمیر بھر میں بنیادی ڈھانچے اور ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنانے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ ان کوششوں کے تحت رسائی کو آسان بنانے اور معاشی ترقی کو سہارا دینے کے مقصد سے ریلوے، شاہراہوں، سرنگوں، ہوائی اڈوں اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔
مجموعی طور پر، ان تمام منصوبوں کا بنیادی مقصد مقامی منڈیوں تک رسائی کو بہتر بنانا، سیاحت کے شعبے کو فروغ دینا، زرعی پیداوار کی نقل و حرکت کو آسان بنانا اور پورے جموں و کشمیر میں پائیدار معاشی مواقع پیدا کرنا ہے۔