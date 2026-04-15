عمر عبداللہ نے ترنگا ربن کاٹنے سے کر دیا انکار
عمارت کی افتتاحی تقریب میں قومی پرچم کے رنگوں پر مبنی ایک ربن کاٹنے سے جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے انکار کردیا۔
Published : April 15, 2026 at 12:25 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک عمارت کی افتتاحی تقریب میں قومی پرچم کے رنگوں پر مبنی ایک ربن کاٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایسا تب کیا جب ان کے ہاتھوں میں قینچی تھمائی گئی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ ترنگے ربن کو نہیں کاٹیں گے۔ ان کے اصرار پر بعد میں ربن کو ایک سرے سے اتارا گیا اور افتتاحی تقریب کی اہم رسم الگ طریقے سے انجام دی گئی۔
خبر کے مطابق جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں سہ رنگی ربن کاٹنے سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے اسے احترام میں تہہ کرکے رکھ دیا۔ عمر عبداللہ سرینگر میں کشمیر ہاٹ میں 'اپنے کاریگروں کو جانیں' پروگرام کا افتتاح کر رہے تھے جب انہوں نے اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے محسوس کیا کہ عمر عبداللہ کو جو ربن کاٹا جانا تھا اس کا ڈیزائن تین رنگوں کا ہے۔
قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ایکٹ 1971
اس کے بجائے، عمر عبداللہ نے اہلکاروں سے کہا کہ وہ دونوں سروں سے ربن کو کھول دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے لپیٹا اور احترام کے ساتھ ایک طرف رکھنے کو کہا۔ عمر عبداللہ کا فیتہ کاٹنے سے نفرت کی قانونی بنیاد کے ساتھ ساتھ احترام بھی ہے۔ اصل، جسمانی ہندوستانی قومی پرچم کو کاٹنا قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ایکٹ، 1971 کے تحت غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ ترنگے بے عزتی ہے۔
ترنگے کے کیک، کاغذ یا اشیاء کاٹنا جرم نہیں: کورٹ
حالانکہ مدراس ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ ترنگے کے ڈیزائن یا پرنٹ کے ساتھ کیک، کاغذ یا اشیاء کاٹنا جرم نہیں ہے اور اسے غیر محب وطن نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پھر بھی، عمر عبداللہ کے اس عمل نے انہیں ایک تنازعہ میں آنے سے روک دیا۔