ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلی عمر عبداللہ کا گلمرگ دورہ، کہا برفباری سے سیاحت کو فروغ ملے گا
اس موقعے پر عمر عبد اللہ نے بجلی سپلائی، جموں و کشمیر کی تقسیم اور لداخ کی علیحدگی سمیت مختلف ایشوز پر اظہار خیال کیا۔
Published : January 25, 2026 at 1:19 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وادی میں برفباری کے بیچ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے برفباری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یو ٹی میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔
وزیر نے وادی کے موسم اور عوامی سہولیات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک جنوری کا مہینہ خشک تھا۔ مگر مہینے کے آخر میں شروع ہوئی یہ برف باری فائدہ مند ہے۔ اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور گرمیوں میں پانی کی قلت کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سکی لفٹ کو چند گھنٹوں میں آپریشنل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
عبداللہ نے کہا کہ وہ یہاں سڑکوں سے برف صاف کرنے اور بجلی کی فراہمی سے متعلق شکایات کے بعد آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے معمولی کوتاہیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔
بجلی کی فراہمی پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تیز ہواؤں اور برفباری نے بجلی کی دستیابی کو عارضی طور پر 1,700 میگاواٹ سے کم کر کے 100 میگاواٹ کر دیا تھا لیکن گذشتہ رات تک یہ 1,500 میگاواٹ سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ برفانی علاقوں میں بحالی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال کھیلو انڈیا گیمز کو برف باری میں تاخیر کی وجہ سے متعدد بار ملتوی کیا گیا، لیکن اس سال موسم سرما کے حالات کے پیش نظر ایونٹ کے انعقاد کی اجازت دینی چاہیے۔
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے امتحانات اور داخلوں پر چل رہے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام انتظامی اور بھرتی کے فیصلے میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہئیں۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہ امتحانات کو سیاسی رنگ دینے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
عمر عبداللہ نے کشمیر میں جوڈیشل سروسز مینز کے نتائج کے تنازع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ "ہر چیز کو مذہب یا علاقے کی بنیاد پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ کچھ فیصلے صرف میرٹ پر ہونے چاہییں۔
وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ غلط کام کے شواہد سامنے آنے پر مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ "اگر آپ دھوکہ دہی کے ثبوت لاتے ہیں، تو میں تحقیقات کا حکم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی نے غیر منصفانہ طریقے استعمال کیے، دھوکہ دیا، یا امتحان میں ہیرا پھیری کی، تو میں مکمل تحقیقات کو یقینی بناؤں گا۔
انہوں نے برف باری سے متعلق مسائل، بجلی کی بحالی اور ایک نئی سکی لفٹ کے افتتاح کا جائزہ لینے کے لیے گلمرگ کا دورہ کیا۔
عبداللہ نے جموں و کشمیر کی تقسیم سے متعلق بیانات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت نے کبھی بھی ریاست کے کسی حصے کی علیحدگی کی حمایت نہیں کی۔ ہم جموں اور کشمیر کو ایک دوسرے سے الگ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لداخ کو الگ کیا گیا تھا، لیکن ہم اسے بھی جموں اور کشمیر کے ساتھ متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم جموں کو بھی الگ نہیں کرنا چاہتے۔" انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی اور اس کے اتحادی اس تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔
مزید پڑھیں:
کشمیر میں ہلکی برفباری، جموں سرینگر قومی شاہراہ جزوی طور پر بحال، دیگر شاہراہیں بند، پروازیں جاری
پی ڈی پی کا جموں و کشمیر میں برفباری کے بعد بنیادی سہولیات کی بحالی میں تاخیر پر شدید اعتراض