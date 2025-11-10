ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی کا 20واں یوم تاسیس، عمر عبداللہ نے کی افتتاحی پروگرام میں شرکت
اسلامک یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق بیسویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک ہفتہ تک تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 10, 2025 at 5:34 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) نے 20ویں یومِ تاسیس کے موقع پر ہفتہ بھر جاری رہنے والی تقاریب کا افتتاح کیا۔
افتتاحی تقریب کا انعقاد یونیورسٹی کے نند ریشی آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والے تقاریب کا رسمی طور افتتاح جموں و کشمیر یوٹی کے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کیا اور ان کے ہمراہ وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی موجودگی میں انجام دیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت، دیہی ترقی، پنچایتی راج، کوآپریٹیو کے وزیر جاوید احمد ڈار، چیف منسٹر کے ایڈوائزر ناصر اسلم وانی کے علاوہ اعلیٰ سرکاری افسران، صنعت کار، تعلیمی ماہرین، اساتذہ، طلبہ، سابق طلبہ اور سماجی نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے۔
تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یونیورسٹی کی کئی اہم سرگرمیوں اور سہولیات کا بھی افتتاح کیا جن میں اکیڈمیا-انڈسٹری کنکلیو 5.0، ٹیک ایکسپو، انوویشن کیمپس، گرلز ہوسٹل اور IUST کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بعد ازاں طلبہ کی جانب سے لگائے گئے ٹیک ایکسپو اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا اور طلبہ سے تبادلہ خیال بھی کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کہا کہ یونیورسٹی کا 20واں یومِ تاسیس ادارے کی ترقی، تحقیق، اختراع اور صنعت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا سنگ میل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ IUST نے گزشتہ دو دہائیوں میں تعلیمی و تحقیقی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یونیورسٹی نے اپنے ویژن اور مشن کے مطابق ترقی کا نیا باب رقم کیا ہے۔
پروفیسر رومشو نے مزید کہا کہ فاؤنڈیشن وِیک کی تقریبات کا مقصد تعلیم، صنعت اور سماج کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنا ہے تاکہ یونیورسٹی اختراع، معیاری تعلیم اور عوامی خدمت کے میدان میں مزید بلندیوں کو چھو سکے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے اسلامک یونیورسٹی کی تیز رفتار ترقی اور طلبہ کی اختراعی سوچ کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صرف بیس برس کے مختصر عرصے میں IUST نے اکیڈمکس، انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کے میدان میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ کسی بھی ادارے کے لیے قابلِ فخر ہیں۔
انہوں نے یونیورسٹی کے منفرد تعلیمی اقدام “Design Your Own Degree” کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل جدید تعلیم میں ایک انقلابی قدم ہے جو طلبہ کو اپنی دلچسپیوں کے مطابق نصاب تشکیل دینے کا موقع دیتا ہے۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ تعلیم معاشرتی مسائل کے حل کی کنجی ہے، اور IUST نے دو دہائیوں میں علم و تحقیق کے ذریعے سماجی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت یونیورسٹی کی مزید ترقی، اختراعی منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے ہر ممکن تعاون اور وسائل فراہم کرے گی۔
