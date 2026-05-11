جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج وزیر داخلہ سے کریں گے ملاقات، ریاستی درجہ جلد ملنے کے لیے ہیں پرامید
وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات سے پہلے عمر عبداللہ نے کہا ’’کاش ایک ہی ملاقات سے ہمیں ریاست کا درجہ دینے میں مدد ملے‘‘
Published : May 11, 2026 at 11:48 AM IST
سری نگر، (میر فرحت مقبول): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ یونین ٹیریٹری کے دیگر انتظامی امور کے علاوہ کاروباری قواعد، ریزرویشن اور ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری پر تبادلۂ خیال کیا جا سکے۔
میٹنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے، عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاست کی بحالی کا عمل جاری ہے اور ایک میٹنگ اس کی بحالی میں مدد نہیں کر سکتی۔
ایک ہی میٹنگ سے سب کچھ نہیں مل جاتا
انہوں نے کہا کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے علاوہ، وہ کاروباری قوانین کے نفاذ، ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری اور کردار کے بارے میں بات کریں گے اور ریزرویشن کے معاملے پر جو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئی دہلی کو بھیجا ہے۔

جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نامہ نگاروں کو بتایا، "کاش ایک ہی میٹنگ سے ریاست کی بحالی میں ہماری مدد ہوتی۔ یہ ایک عمل ہے اور یہ جاری ہے۔ جب بھی مجھے ان (وزیر اعظم اور وزیر داخلہ) سے ملنے کا موقع ملتا ہے، میں اس کی بحالی کے بارے میں بات کرتا ہوں"۔
ایل جی منوج سنہا نے ریزرویشن معاملہ نئی دہلی کو بھیجا
انہوں نے کہا کہ ریاستی حیثیت کی بحالی کے علاوہ، وہ کاروباری قوانین کے نفاذ، ایڈووکیٹ جنرل کی تقرری اور کردار کے بارے میں بات کریں گے اور ریزرویشن کے معاملے پر جو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئی دہلی کو بھیجا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ دیگر انتظامی امور پر بھی وزیر داخلہ سے بات کی جائے گی۔