’اختیار دیں، ناکام ہوئے تو...‘ عمر عبداللہ کی مرکز کو ریاستی درجے کی مشروط پیشکش
این سی ورکنگ کمیٹی نے اتفاق رائے سے سات قرارداد منظور کیں جن میں ریاستی درجے کی فوری بحالی کا مطالبہ بھی شامل ہیں۔
Published : November 28, 2025 at 9:01 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس (این سی) کے نائب صدر عمر عبد اللہ نے مرکزی حکومت کو ریاستی درجہ بحال کرنے کی مشروط پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت کو سیکورٹی معاملات کی مکمل ذمہ داری دی جائے اور وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے تو جموں و کشمیر کو دوبارہ یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
این سی کے مرکزی دفتر نوائے صبح کمپلیکس، سرینگر، میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاستی درجہ واپس نہ دینے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، وہ پہلگام یا دہلی حملے جیسے واقعات ہیں۔ تاہم انہوں نے سوال اٹھایا:’’اگر سیکورٹی میں کوئی خامی تھی تو اس میں منتخب حکومت کا کیا قصور؟ آپ سیکورٹی کے معاملات ہمارے سپرد کریں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔‘‘
عمر عبداللہ کے مطابق ’’میں چھ سال وزیر اعلیٰ رہ چکا ہوں، کیا کبھی پہلگام جیسا حملہ ہوا؟ کیا کبھی دہلی (ریڈ فورٹ) جیسا واقعہ پیش آیا؟ آپ ہمیں مکمل ذمہ داری دیں اور اگر ہم ناکام ہوئے تو واپس لے لیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار کو مخاطب بنا کر کہا: ’’آپ کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، دوبارہ اسے (جموں کشمیر کو) یونین ٹیریٹری بنا سکتے ہیں۔‘‘
عمر عبداللہ ان باتوں کا اظہار اپنے والد اور این سی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور دیگر کابینہ وزراء و ایم ایل ایز کے ہمراہ دو روزہ ورکنگ کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ گزشتہ روز شروع ہوا ’ورکنگ کمیٹی‘ کا اجلاس جمعہ کی شام اختتام ہوا جس میں کمیٹی نے بڈگام اور نگروٹہ ضمنی انتخابی میں پارٹی کی ناکامی، ’ڈیوئل کنٹرول‘ کے سبب اختیارات کی کمی اور ریاستی درجے کی بحالی جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
پارٹی ترجمان کے مطابق اجلاس میں اتفاق رائے سے سات نکاتی قرارداد منظور کی گئی۔ جس میں؛ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے عزم کا اعادہ کیا گیا، ریاستی درجے کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا گیا، دہلی حملے کی مذمت کی گئی اور نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔
اس کے علاوہ قرارداد میں ملک بھر میں جموں و کشمیر کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور عمر عبداللہ حکومت کی مکمل حمایت کا بھی عہد کیا گیا۔ تاہم اس اہم ترین اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔
