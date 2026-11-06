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وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی لال چوک کے ایم ایل اے احسن پردیسی کے گھر آمد، والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار

نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے لال چوک کے رکنِ اسمبلی کے گھر جاکر تعزیت کی؛ مرحوم کی عوامی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔

JK CM offers condolences over demise of MLA father, Urdu News
جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By PTI

Published : November 6, 2026 at 6:57 AM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر و سابق وزیراعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کے روز سرینگر میں لال چوک سے نومنتخب رکنِ قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) احسن پردیسی کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد احسن پردیسی کے والد اور جموں و کشمیر قانون ساز کونسل کے سابق رکن (ایم ایل سی) غلام قادر پردیسی کے اچانک انتقال پر دلی تعزیت کرنا اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔

واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما غلام قادر پردیسی طویل علالت کے بعد منگل کی رات اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سوگواران سے ملاقات کے دوران مرحوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور پارٹی و عوام کے لیے ان کی دیرینہ خدمات کو شاندار الفاظ میں خراجِ عقیدت پیش کیا۔

وزیراعلیٰ کے دفتر (CMO) کا باضابطہ بیان
اس اہم دورے کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک باضابطہ بیان جاری کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کے دفتر (CMO) نے تصدیق کی کہ قائدین نے لال چوک کے ایم ایل اے کی رہائش گاہ پر جا کر غمزدہ خاندان سے ملاقات کی۔ سی ایم او کی پوسٹ میں کہا گیا: "مرحوم لیڈر غلام قادر پردیسی کی طویل عوامی خدمت اور عوامی زندگی میں ان کے بے لوث تعاون پر شاندار خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے، وزیرِ اعلیٰ نے وہاں موجود افراد کے ساتھ مل کر فاتحہ خوانی کی اور غمزدہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔"

نیشنل کانفرنس قیادت کا نذرانۂ عقیدت
نیشنل کانفرنس کی مرکزی قیادت نے بھی مرحوم رہنما کی عظیم شخصیت، سرشار خدمات اور پارٹی کے لیے ان کی گرانقدر شراکت کو دل کھول کر یاد کیا۔ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے اپنے آفیشل ہینڈل سے جاری کردہ ایک الگ بیان میں کہا: "پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے فاتحہ خوانی کی اور مرحوم قائد کو شاندار الفاظ میں نذرانۂ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مرحوم کی نیک اور مخلص شخصیت، ان کی سرشار خدمات اور پارٹی و جموں و کشمیر کے عوام کے لیے ان کے لازوال تعاون کو یاد کیا۔"

مقامی معززین نے مرحوم غلام قادر پردیسی کے تنظیمی کردار کو سراہا

پارٹی قیادت نے سوگوار خاندان بالخصوص احسن پردیسی سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس تعزیتی مجلس میں پارٹی کے دیگر سینئر عہدیداران اور مقامی معززین بھی موجود تھے جنہوں نے مرحوم غلام قادر پردیسی کے تنظیمی کردار کو سراہا۔

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