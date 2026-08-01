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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کولگام دہشت گردانہ حملے کو 'بزدلانہ' قرار دیا، مہلوکین کے ورثہ کے لیے 16 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان
جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ کولگام میں دو مزدوروں کی ہلاکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے "گھناؤنی" اور "بزدلانہ" حرکت قرار دیا۔
By ANI
Published : August 1, 2026 at 12:04 PM IST
سرینگر: ہفتہ کے روز جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کولگام ضلع میں ایک دہشت گردانہ حملے میں دو مزدوروں کی ہلاکت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس عمل کو "گھناؤنا" اور "سمجھ سے پرے" قرار دیا۔
اس واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے دفتر (سی ایم او) نے مہلوکین کے اہل خانہ کے لیے ایک جامع مالی امدادی پیکیج کا اعلان کیا۔
Chief Minister has strongly condemned the dastardly killing of two labourers in Kulgam and expressed profound grief over the loss of innocent lives.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 1, 2026
He announced ex-gratia relief of ₹10 lakh each from the Chief Minister’s Relief Fund for the next of kin of the deceased. This…
وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر کہا، "وزیر اعلیٰ نے کولگام میں دو مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے فی کس 10 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔"
سی ایم او نے مزید واضح کیا کہ اس رقم کو مقامی انتظامی تعاون سے پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کے لیے حکومت کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
پوسٹ نے مزید کہا گیا کہ، "یہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی ہر ایک کو چھ لاکھ روپے کی فوری امداد کے علاوہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ حکومت اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔"
#WATCH | J&K: The second non-local worker injured in Friday evening’s terrorist attack in Kellam area of South Kashmir’s Kulgam district has succumbed to injuries this morning.— ANI (@ANI) August 1, 2026
Latest visuals from Kulgam this morning.
(Visuals deferred by unspecified time; no live… pic.twitter.com/o8GDWpYWb8
حکام نے بتایا کہ ایک دوسرا غیر مقامی کارکن، جو جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے کیلم علاقے میں جمعہ کی شام دہشت گردانہ حملے میں شدید زخمی ہوا تھا، ہفتے کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔
حکام کے مطابق گزشتہ روز دہشت گردوں کی جانب سے غیر مقامی مزدوروں پر فائرنگ کے بعد متاثرہ شخص مقامی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ میڈیکل ٹیم کی بہترین کوششوں کے باوجود وہ آج صبح انتقال کر گیا۔
اس کے ساتھ ہی جمعہ کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد دو ہو گئی ہے۔
واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پورے کیلم علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ جمعہ کو جموں و کشمیر کے کولگام ضلع کے کیلم علاقے میں دہشت گردوں کی فائرنگ کے بعد ایک غیر مقامی کارکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
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