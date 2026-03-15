کم الزامات میں گرفتار افراد کو جذبۂ خیر سگالی کے تحت رہا کیا جائے: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یہ باتیں سرینگر کے بادام واری میں 'بادام واری بلومز' فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے موقعے پر کہیں۔
Published : March 15, 2026 at 7:43 AM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سنیچر کے روز انصاف اور مفاہمت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حکام سے اپیل کی کہ معمولی الزامات میں گرفتار افراد کو رہا کیا جائے اور حالیہ گرفتار شدگان کے خلاف درج مقدمات واپس لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان اور عید سے قبل جذبۂ خیر سگالی کے تحت ایسا کیا جانا چاہیے۔
تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یہ باتیں سرینگر کے بادام واری میں بادام کے پھولوں کے میلے (Almond Blossom Festival) کے افتتاح کے موقعے پر کہیں۔ انہوں نے اس تقریب کو کشمیر کی سیاحتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور مقامی نوجوانوں کو ثقافتی و معاشی سرگرمیوں سے جوڑنے کا ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا۔
اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ''سونم وانگچک کی رہائی ایک مثبت پیش رفت ہے، اگرچہ سرے سے ہی انہیں این ایس اے کے تحت گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔”
نوجوانوں کی گرفتاریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ''ہماری حکومت کا یہ عزم رہا ہے اور ہم ہمیشہ اس بات کی وکالت کرتے رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو پہلی بار کسی معمولی الزام میں ملوث پائے گئے ہوں، ان کے خلاف مقدمات واپس لے کر انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس سے نوجوانوں میں اعتماد اور خیر سگالی بحال کرنے میں مدد ملے گی۔''
وزیر اعلیٰ نے کشمیر کے سیاحتی شعبے کو درپیش چیلنجز کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ''بین الاقوامی فضائی ٹکٹوں کی قیمتیں اور ایندھن پر اضافی چارجز سیاحوں کی آمد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تاہم ہمیں امید ہے کہ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثہ بدستور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے گا۔''
انہوں نے مزید کہا کہ ''بادام کے پھولوں کے میلے جیسے ایونٹس ہمارے سماجی تانے بانے کو مضبوط کرتے ہیں، سیاحت کو فروغ دیتے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں اور مقامی و عالمی سطح پر مکالمے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔'' اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ''امن، انصاف اور نوجوانوں کی شمولیت ہماری اولین ترجیحات ہیں۔”
