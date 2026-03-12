ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں بے ہنگم ٹریفک اور بڑھتے حادثات کو روکنا ضروری: فاروق ترالی
جموں و کشمیر کے ضلع ترال میں ٹریفک اور تیز رفتار گاڑیوں سے لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : March 12, 2026 at 12:06 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثات کو لیکر جہاں انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے، وہیں عوامی سطح پر بھی علاقے میں بے ہنگم ٹریفک اور سڑک حادثات کو روکنے کے لیے منظم حکمت عملی مرتب کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ سٹیزن کونسل ترال کے چیرمین فاروق ترالی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ترال میں سڑک حادثات بڑھ جانے سے عوامی حلقوں میں تشویش ہے۔
وہیں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ علاقے میں ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدمات نظر نہیں آرہے ہیں نہ ہی ٹریفک پولیس کے اہلکار یہاں تعینات کیے جاتے ہیں۔ تاکہ تیز رفتار گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکے کیونکہ ٹاون اور کئ دیہات کو جانے والے شاہراوں پر قہر انگیز تیز رفتار گاڑیوں سے پیدل چلنے والے مسافروں کی زندگی خطرات میں پڑھ گئی ہیں۔
اور اس علاقے میں ٹریفک حادثات بھی ہو جاتے ہیں جہاں کل ہی امیرآباد ترال میں تیز رفتار سومو قابو سے باہر ہو کر نو افراد زخمی ہوگئے، وہیں اس سے قبل عیدگاہ کے پاس بھی تیز رفتار گاڑی نے کئی افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ اس لیے علاقے میں سڑک حادثات کو روکنے کے لیے منظم منصوبہ بندی وقت کی ضرورت ہے۔
فاروق ترالی نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے کم سن بچوں کو موٹر سائیکل چلانے سے قبل انکی کونسلنگ کریں کیونکہ تیز رفتار بائک سواروں نے علاقے میں ادھم مچادی ہے جبکہ اسٹنٹ کرنے والے یہ نوجوان اپنی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی ٹریفک رورل سے علاقے کا دورہ کرنے اور اس سنجیدہ مسئلے کی طرف توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔