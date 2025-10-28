ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے کیا سینک اسکول کا دورہ، ادارے کو ماڈل اسکول بنانے کا اعلان
جموں کشمیر اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سینک اسکول مانسبل کی تقریب میں شرکت کی۔
October 28, 2025
گاندربل: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک دہائی سے بھی زائد عرصہ بعد وسطی کشمیر کے سینک اسکول مانسبل کا دورہ کیا اور سالانہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ عمر کے دادا اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ نے 1981میں افتتاح کیا تھا۔ یہ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ادارہ اُن طلبہ کے لیے قائم کیا گیا تھا جو مستقبل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر ملک کی خدمات انجام دے سکیں۔
تقریب کے موقع پر وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نئی تعلیمی پالیسی کو اپنائیں، اور یقین دلایا کہ حکومت ادارے کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ سینک اسکول مانسبل کو جموں و کشمیر کی ایک ’’ماڈل ادارے‘‘ کے طور پر ترقی دی جائے گی۔
عمر عبداللہ نے مانسبل کا دورہ جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کے تیسرے روز کی کارروائی ختم ہونے کے بعد کیا۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’پی ڈی پی کو اسمبلی میں ایسے بل پیش کرنے چاہئیں جو عوامی مفاد کے ہوں، نہ کہ ایسے بل جو زمین مافیا کو فائدہ پہنچائیں۔‘‘ قبل ازیں، پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید پرہ نے اسمبلی میں اراضی سے متعلق بل پیش کیا جس میں برسوں سے غیر قانونی طور اراضی پر قابض لوگوں کو زمین کے مالکانہ حقوق دیے جانے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس بل کو جموں کشمیر اسمبلی نے مسترد کر دیا۔
عمر عبداللہ کا کہنا تھا: ’’ہم کسی ایسے بل کی حمایت نہیں کر سکتے جو غیر قانونی قبضوں کو جواز فراہم کرے۔ پی ڈی پی کو سنجیدہ اور عوامی مفاد کے بل لانے چاہییں۔‘‘ تقریب کے دوران اسکول کے طلبہ نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔
