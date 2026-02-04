ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چندریگام ترال میں طبی سہولیات کے فقدان پر عوام کا احتجاج
مقامی لوگوں کے مطابق سال 2014 میں چندریگام کا ہیلتھ سینیٹر اپگریڈ کیا گیا، تاہم آج تک یہاں طبی سہولیات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔
Published : February 4, 2026 at 10:00 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) جہاں ایک طرف سرکار وادی کشمیر میں طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے، وہیں دہی علاقوں میں آج بھی لوگ صحت عامہ کے حوالے سے بہتر سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج جنوبی کشمیر کے چندریگام ترال علاقے میں لوگوں نے مقامی این ٹی پی ایچ سی کے اندر سہولیات کی عدم دستیابی اور بہتر ڈھانچے کی عدم فراہمی کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔
این ٹی پی ایچ سی چندریگام ترال میں معقول اسٹاف اور بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی کو لے کر آج مقامی لوگوں نے خاموش احتجاج کیا اور اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔
مقامی لوگوں کے مطابق سال 2014 میں چندریگام کا ہیلتھ سینیٹر اپگریڈ کیا گیا لیکن تب سے لے کر آج تک یہاں طبی سہولیات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی بد قسمتی کی بات ہے کہ کاغذی طور یہ یہاں ایک ڈاکٹر تعینات ہے لیکن وہ یہاں کے بجائے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں ڈیوٹی دے رہا ہے۔
مقامی لوگوں نے وزیر صحت سے اپیل کی کہ این ٹی پی ایچ سی چندریگام ترال میں معقول اسٹاف اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ ترال علاقے میں طبی سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اکثر بیشتر سرینگر یا وادی کے دیگر اسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے۔