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رام بن: وزیر الطاف کلو نے عوامی مسائل کا جائزہ لیا، 'جی رام جی' ملازمین کے مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی
الطاف کلو نے کہا کہ جنگلاتی اراضی پر نئی تجاوزات کی اجازت نہیں ہوگی مگر پرانے رہائشی ڈھانچے محفوظ رہیں گے۔
Published : November 9, 2026 at 8:22 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے کابینہ وزیر برائے جنگلات، ماحولیات و ایکولوجی اور محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج، الطاف احمد کلو نے پیر کے روز رام بن کے رابطہ دفتر میں پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے، عوامی مسائل اور دیگر اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقعے پر رکن اسمبلی رام بن، ایڈووکیٹ ارجن سنگھ راجو کے علاوہ پارٹی کے متعدد سینئر رہنما، عہدیداران اور کارکنان بھی موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر الطاف احمد کلو نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پوری لگن، محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے گاؤں اور حلقہ پنچایت کی سطح پر پارٹی کی موجودگی اور عوامی رابطے کو مزید مستحکم بنائیں۔
انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں اور لوگوں کو درپیش مسائل و مشکلات کو متعلقہ فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کریں تاکہ ان کے حل کے لیے فوری اور ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔
اجلاس کے دوران متعدد عوامی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جن میں "وکست بھارت - جی رام جی" (VB-G RAM G Act, 2025) کے تحت کام کرنے والے ملازمین کے مطالبات اور جنگلاتی حقوق قانون (فاریسٹ رائٹس ایکٹ) کے نفاذ کا معاملہ خصوصی طور پر زیر بحث آیا۔
فاریسٹ رائٹس ایکٹ (ایف آر اے) کے نفاذ سے متعلق اٹھائے گئے خدشات کا جواب دیتے ہوئے وزیر الطاف احمد کلو نے یقین دہانی کرائی کہ اب کسی بھی موجودہ رہائشی ڈھانچے کو منہدم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ جنگلاتی اراضی پر کسی بھی قسم کی نئی تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
اسی طرح 'وکست بھارت - جی رام جی' ملازمین کے مطالبات اور انہیں درپیش مشکلات کے حوالے سے وزیر نے کہا کہ محکمہ دیہی ترقی پہلے ملازمین کی شکایات اور مطالبات کا تفصیلی جائزہ لے گا، جس کے بعد حکومت ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔
وزیر موصوف نے اجلاس میں موجود پارٹی کارکنوں اور عوام کو یقین دلایا کہ پیش کیے گئے تمام مسائل اور عوامی شکایات کو سنجیدگی سے زیر غور لایا جائے گا اور ان کے بروقت حل کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی۔
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