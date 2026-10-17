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بانہال: وزیرِ تعلیم سکینہ اتو نے 11 کروڑ کی لاگت سے ہائر سیکنڈری اسکول کی نئی عمارت کا سنگِ بنیاد رکھا
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
Published : October 17, 2026 at 5:08 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کی وزیرِ تعلیم، صحت اور سماجی بہبود سکینہ اتو نے سنیچر کے روز ضلع رام بن کے علاقے بانہال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بانہال کی نئی عمارت کا سنگِ بنیاد رکھا۔ اس منصوبے پر تقریباً 11 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کو علاقے میں تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
اس موقعے پر بانہال کے رکنِ اسمبلی حاجی سجاد شاہین اور محکمۂ تعلیم کے صوبائی افسران بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران منصوبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کی بہتری طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو مستحکم بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔
دورے کے دوران ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سکینہ اتو نے کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اس وقت مختلف چیلنجوں سے نبردآزما ہے، تاہم عوامی حکومت لوگوں کو درپیش مسائل حل کرنے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ وزیر موصوفہ نے واضح کیا کہ حکومت کی اولین ترجیحات میں عوامی فلاح و بہبود، تعلیمی نظام کی اصلاح اور بنیادی سہولیات کی بلاتعطل فراہمی شامل ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترقیاتی اقدامات کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔
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بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ اتو نے کہا کہ جموں و کشمیر میں تعلیمی نظام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی خالی اسامیوں کے باعث تدریسی عمل کو مشکلات کا سامنا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان اسامیوں کو جلد پُر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی اور تدریسی سرگرمیوں کو مؤثر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں تعمیری اقدامات جاری رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر عمارات، ضروری سہولیات اور مؤثر تدریسی نظام ہی طلبہ کے لیے ایک سازگار تعلیمی ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔
بانہال میں اس نئی اسکولی عمارت کا سنگِ بنیاد رکھا جانا خطے میں تعلیمی سہولیات کی توسیع کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے، جس کی تکمیل سے مقامی طلبہ اور تدریسی عملے کو ایک بہترین تعلیمی ماحول میسر آئے گا۔
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