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جموں کشمیر کابینہ کی توسیع: نئے وزراء علی ساگر، سیف اللہ میر، شمیمہ فردوس اور الطاف کلو نے اٹھایا حلف
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئے وزراء کو لوک بھون میں عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔
Published : October 27, 2026 at 10:54 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:00 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں طویل انتظار کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس حکومت کی کابینہ میں پہلی بڑی توسیع کر دی گئی ہے۔ سری نگر کے پولو ویو کے قریب واقع راج بھون (لوک بھون آڈیٹوریم) میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے چار نئے وزراء کو ان کے عہدوں اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف لینے والے نئے کابینہ وزراء میں نیشنل کانفرنس کے سینئر ترین رہنما اور سات بار کے رکن اسمبلی علی محمد ساگر، شمیمہ فردوس، الطاف احمد کلو (الطاف احمد وانی) اور سیف اللہ میر شامل ہیں۔ اس اہم سیاسی تقریب کے موقع پر لوک بھون اور اس کے گردونواح میں سکیورٹی کے غیر معمولی اور انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، جب کہ دوسری جانب مقامی صحافیوں کو حلف برداری کی اصل تقریب میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں پریس کوریج سے روکتے ہوئے تقریب کے ہال سے باہر ہی ایک مخصوص مقام پر ٹھہرایا گیا۔
انتظامی اور سیاسی لحاظ سے یہ توسیعی عمل نیشنل کانفرنس کی حکومت کی تشکیل اور جموں و کشمیر میں اکتوبر 2024 کے اسمبلی انتخابات کے بعد منتخب حکومت کے قیام کے تقریباً دو سال کے عرصے کو چھونے کے دوران انجام دیا گیا ہے۔ اس اہم ردوبدل اور توسیع سے قبل عمر عبداللہ کی جانب سے مجوزہ وزراء کی فہرست کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے گزشتہ کئی ہفتوں سے سیاسی حلقوں اور میڈیا میں نئے چہروں کو لے کر مسلسل قیاس آرائیاں عروج پر تھیں۔ قانون کے مطابق 90 رکنی اسمبلی کی صورت میں کابینہ کی کل تعداد وزیر اعلیٰ سمیت نو (9) ارکان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس توسیعی عمل کے ساتھ ہی عمر عبداللہ نے اپنے دستوری کوٹے کے مطابق وزراء کی مقررہ تعداد کو مکمل کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔
شامل کیے گئے چاروں نئے وزراء کا تعلق وادیِ کشمیر سے
سیاسی مبصرین کے مطابق اس کابینہ توسیع کی سب سے نمایاں اور بحث طلب بات یہ ہے کہ شامل کیے گئے تمام چاروں نئے وزراء کا تعلق خالصتاً وادیِ کشمیر سے ہے، جب کہ جموں خطے کے کسی بھی رکن اسمبلی کو اس نئی توسیع میں جگہ نہیں مل سکی ہے۔ اگرچہ موجودہ کابینہ میں جموں خطے کی نمائندگی کے طور پر پہلے سے ڈپٹی سی ایم سریندر کمار چودھری اور وزیر جاوید رانا موجود ہیں، تاہم حالیہ چار نئے چہروں کی شمولیت میں وادی کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس کی انتخابی اتحادی جماعت کانگریس نے جموں و کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ (Statehood) بحال کیے جانے تک حکومت کا حصہ بننے کے بجائے باہر سے ہی تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، جس کے باعث عمر عبداللہ نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر اور تجربہ کار قانون سازوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نئی ٹیم کو فائنل کیا ہے۔
وزیراعلیٰ سمیت نو ارکان سے زیادہ نہیں ہوسکتی کابینی وزراء کی تعداد
واضح رہے کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت، 90 رکنی اسمبلی میں وزراء کی کل تعداد 10 فیصد (یعنی وزیر اعلیٰ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 8 وزراء) سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس سے قبل کابینہ میں پانچ وزراء شامل تھے جن میں تین کا تعلق جموں اور دو کا کشمیر سے تھا۔
اتحادی جماعت کانگریس نے ریاست کا درجہ بحال نہ ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے فی الحال کابینہ سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ پارٹی نے عمر عبداللہ کو کابینہ میں شریک ہونے کے لیے کو ئی رابطہ نہیں کیا حالانکہ انفرادی طور پارٹی کے کئی اراکین اسمبلی کی خواہش تھی کہ انہیں کابینہ کا حصہ بننا چاہیے۔
وزارت کی کونسل میں پہلی بار شمیمہ فردوس اور الطاف کلو
نئے وزراء میں شمیمہ فردوس اور الطاف کلو پہلی بار وزارت کی کونسل میں شامل ہورہے ہیں تاہم علی محمد ساگر اور سیف اللہ میر ماضی میں بھی وزیر رہے ہیں جب جموں و کشمیر ایک نیم خودمختار ریاست کے طور موجود تھی۔ ریاستی درجے کے تنزل اور مرکزی زیر انتظام علاقہ بن جانے کے بعد ساگر اور سیف اللہ میر پہلی بار وزیر بنائے گئے ہیں۔
کون ہیں علی محمد ساگر؟
علی محمد ساگر اسمبلی میں خانیار حلقہ انتخاب کی نمائندگی کررہے ہیں جب کہ ان کے فرزند سلمان ساگر بھی اسمبلی رکن ہیں اور حضرت بل حلقہ انتخاب سے چن کے اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ ساگر، نیشنل کانفرنس کے سینئر ترین لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے طالب عملی کے زمانے میں ہی شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں پہلے یوتھ نیشنل کانفرنس اور بعد میں نیشنل کانفرنس میں کام کیا ہے۔ ساگر نے 1987 کے متنازع الیکشن میں پہلی بار خانیار حلقے سے کامیابی حاصل کی اور تب سے آج تک ہر بار الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہیں فاروق عبداللہ کی کابینہ میں پہلی بار وزیر مملکت بنایا گیا تھا۔ بعد میں جب جب بھی فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی تو اس میں علی محمد ساگر کو اہم قلمدان سونپے گئے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: Ali Mohammad Sagar took oath as a minister during the Jammu and Kashmir Cabinet expansion and reshuffle ceremony at Lok Bhavan https://t.co/7EOcw02pkB— IANS (@ians_india) October 27, 2026
کون ہیں شمیمہ فردوس؟
شمیمہ فردوس، ایک مقامی ہوٹل میں ریسپشنسٹ تھیں جب کہ ان کے شوہر انیس احمد ایک بیوروکریٹ تھے۔ 1996 میں شمیمہ فردوس نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور انہیں خواتین ونگ میں کام کرنے کا موقع دیا گیا۔ فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت میں انہیں قانون ساز کونسل کا رکن نامزد کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے سرینگر کے حبہ کدل حلقہ انتخاب سے کئی چناؤ لڑے۔ شمیمہ فردوس نے گزشتہ اسمبلی انتخاب میں اسی حلقے سے کامیابی درج کی۔ ان کی کابینہ میں شمولیت کے بعد عمر عبداللہ حکومت میں خواتین وزراء کا تناسب بھی بہتر ہوگیا ہے۔ اس سے قبل کابینہ میں صرف سکینہ ایتو ہی واحد خاتون وزیر تھیں۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: MLA Shamim Firdous took oath as a minister during the Jammu and Kashmir Cabinet expansion and reshuffle ceremony at Lok Bhavan https://t.co/QTT00O2uba— IANS (@ians_india) October 27, 2026
کون ہیں الطاف احمد کلو؟
الطاف احمد کلو، جنوبی کشمیر کے پہلگام اسمبلی حلقے سے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ حلقہ پہلے اپوزیشن جماعت نیشنل کانفرنس کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ 2003 میں پی ڈی پی کے بانی مفتی محمد سعید نے اپنی پہلی حکومت بنانے کے بعد اسی حلقے سے ضمنی انتخاب لڑ کر کامیابی حاصل کی تھی۔ الطاف کلو کو کابینہ میں شامل کرکے عمر عبداللہ نے جنوبی کشمیر کی کابینہ میں نمائندگی کو بہتر بنایا ہے اور اس فیصلے سے وہ پی ڈی پی کی اثر پزیری کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ الطاف کلو ماضی میں کئی تنازعات کا شکار رہے ہیں۔
VIDEO | Srinagar: JKNC's Altaf Ahmad Wani takes oath as minister in CM Omar Abdullah's cabinet. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/UFqACOmNZk— Press Trust of India (@PTI_News) October 27, 2026
کون ہیں سیف اللہ میر؟
سیف اللہ میر طویل عرصے سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پیشے سے وکیل، سیف اللہ میر نے کپوارہ حلقہ انتخاب سے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہیں عمر عبداللہ کی سابق ریاستی حکومت میں بھی وزیر بنایا گیا تھا۔ کابینہ میں جگہ دینے سے عمر عبداللہ نے شمالی کشمیر کی نمائندگی کو بھی بہتر بنایا ہے کیونکہ شمالی کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو پی ڈی پی کے بجائے دو مقامی پارٹیوں سجاد لون کی پیپلز کانفرنس اور انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کا سامنا ہے۔ سیف اللہ میر کو وزیر بنائے جانے کے بعد عمر عبداللہ کا ہدف ان سیاسی جماعتوں کے اثر و نفوذ کو کم کرنا ہوگا۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: MLA Saifullah Mir took oath as a minister during the Jammu and Kashmir Cabinet expansion and reshuffle ceremony at Lok Bhavan https://t.co/G93ijmzd97— IANS (@ians_india) October 27, 2026
براہِ کرم مجھے واٹس ایپ پر پیغامات نہ بھیجیں
واضح رہے کہ عمر عبداللہ نے گزشتہ ہفتے ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کے دوران کابینہ میں ردوبدل کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے تب کہا تھا کہ حلف اٹھانے والے وزراء کی فہرست کو نیشنل کانفرنس (NC) کے صدر فاروق عبداللہ کے ساتھ مشاورت کے بعد پہلے ہی حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایم ایل ایز (MLAs) کو وزارت کے عہدوں کے لیے لابنگ کرنے کے خلاف بھی مشورہ دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ توسیع شدہ کابینہ میں جگہ پانے کی خاطر "دروازے نہ کھٹکھٹائیں۔"
عمر عبداللہ نے 24 اکتوبر کو کہا، "براہِ کرم مجھے واٹس ایپ (WhatsApp) پر پیغامات نہ بھیجیں۔ مجھے طویل واٹس ایپ پیغامات مل رہے ہیں جن میں بائیو ڈیٹا اور لمبی کہانیاں شامل ہیں، جیسے کہ میں انہیں جانتا ہی نہ ہوں۔ براہِ کرم حلف برداری کی تقریب ہونے تک صبر رکھیں۔ ہر کسی کو اپنی تقدیر کا پتہ چل جائے گا۔"