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بڈگام میں ملازمت فراڈ کا انکشاف، دو گرفتار، مزید گرفتاریاں متوقع: ایس ایس پی
گرفتار کیے گئے افراد پر سرکاری نوکریوں کے جعلی تقرری نامے دے کر نوجوانوں سے دھوکہ دہی کرنے کا الزام ہے۔
Published : October 6, 2026 at 6:58 AM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں ملازمت فراہم کرنے کے نام پر مبینہ دھوکہ دہی کے معاملے میں پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے، جب کہ تحقیقات کے دوران مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ایس ایس پی بڈگام کے کے ہری پرساد نے پیر کو بیروہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے ملازمت کے خواہشمند افراد کو جعلی تقرری ناموں اور سرکاری ملازمتوں کے وعدوں کے ذریعے مبینہ طور پر دھوکہ دینے کے الزام میں دو افراد کو حراست میں لیا ہے۔
گرفتار شدگان کی شناخت ایڈووکیٹ جہانگیر احمد ڈار، ولد غلام محمد ڈار، ساکن رٹھسن بیروہ، اور فردوس نبی بھٹ، ولد غلام نبی بھٹ ساکن زبگل بیروہ، کے طور پر ہوئی ہے۔ فردوس نبی جموں و کشمیر پیپلز فرنٹ (JKPF) کے چیئرمین بھی بتائے جاتے ہیں۔ ایس ایس پی نے کہا کہ باضابطہ شکایات موصول ہونے کے بعد دونوں سے پولیس اسٹیشن بیروہ میں پوچھ تاچھ جاری ہے۔
ایس ایس پی کے مطابق، ملزمان نے مبینہ طور پر جعلی تقرری نامے جاری کرکے اور سرکاری و پرکشش ملازمتیں دلانے کا یقین دلا کر بڈگام کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے متعدد ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں کو نشانہ بنایا۔ پولیس اس معاملے سے متعلق موصولہ شکایات اور مبینہ فراڈ کے طریقۂ کار کی باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے۔
تحقیقات کے دوران پولیس کو ایک اہم سراغ اس وقت ملا جب وزارت داخلہ کی جعلی مہروں والی ایک مبینہ جعلی سرکاری دستاویز برآمد کی گئی۔ ایس ایس پی کے مطابق یہ دستاویز مبینہ طور پر اُس وقت کے مرکزی سیکرٹری داخلہ گووند موہن کے نام سے جاری کی گئی تھی اور جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات کے نام مخاطب تھی۔
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پولیس کے مطابق مذکورہ جعلی مراسلے میں مرکزی وزارت کی ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے بڈگام کے مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے دس نوجوانوں کو جموں و کشمیر پولیس میں اسپیشل پولیس آفیسرز (SPOs) کے طور پر تعینات کرنے کی ہدایت ظاہر کی گئی تھی۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ اس مبینہ فراڈ کے سلسلے میں اب تک تین ایف آئی آر درج کی جاچکی ہیں، جن میں پولیس اسٹیشن بیروہ میں درج ایف آئی آر نمبر 183 اور 188 بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیروہ میں ایک زیرو ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی، جسے بعد میں پولیس تھانہ بڈگام منتقل کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ معاملے کی تفتیش ان کی نگرانی میں ایس ایچ او بیروہ مدثر نذیر کی سربراہی میں پولیس ٹیم کر رہی ہے۔ ایس ایس پی نے واضح کیا کہ تحقیقات آگے بڑھنے کے ساتھ مزید حقائق سامنے آنے اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے، جبکہ قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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