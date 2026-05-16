بڈگام میں قتل اور اغوا کا سنسنی خیز معاملہ 12 گھنٹوں میں حل، ملزم گرفتار، نابالغ بچی بازیاب: پولیس
خاتون نے اپنی بیٹی کے اغوا کی کوشش ناکام بنانے کے لیے مزاحمت کی تھی، جس دوران اسے جان سے مار دیا گیا۔
Published : May 16, 2026 at 7:44 AM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قتل اور اغوا کے ایک سنسنی خیز معاملے کو محض 12 گھنٹوں کے اندر حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے اس کیس میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جب کہ اغوا شدہ 15 سالہ نابالغ لڑکی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن خانصاحب کو گذشتہ روز علی الصبح تقریباً 3 بج کر 05 منٹ پر چیک شیرا خانصاحب کے مقام پر ایک سڑک حادثے کی اطلاع موصول ہوئی، جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے مبینہ طور پر ایک خاتون راہگیر کو ٹکر مار دی تھی جس کے نتیجے میں وہ موقعے پر ہی جاں بحق ہو گئی۔
واقعے کے فوراً بعد پولیس نے ایف آئی آر نمبر 96/2026 بھارتی نیا سنہتا (BNS) کی دفعات 125(A) اور 281 کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کیں۔
ابتدائی تحقیقات کے دوران پولیس کو شبہ ہوا کہ معاملہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے مجرمانہ سازش موجود ہے۔ تفتیش آگے بڑھنے پر انکشاف ہوا کہ مقتول خاتون کی کم سن بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا اور خاتون نے اغوا کی کوشش ناکام بنانے کے لیے مزاحمت کی تھی، جس دوران اسے جان سے مار دیا گیا۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایس ڈی پی او خانصاحب کی نگرانی میں خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی، جس نے متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز، تکنیکی شواہد اور دیگر سائنسی ذرائع کا باریک بینی سے تجزیہ کیا۔ مسلسل چھاپوں اور تکنیکی نگرانی کے بعد پولیس نے ملزم کا سراغ لگا کر اسے سرینگر کے پارمپورہ علاقے سے گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق اغوا شدہ نابالغ لڑکی کو بھی واقعے کے 12 گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا، جس کے بعد کیس میں قتل اور اغوا سے متعلق مزید متعلقہ دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ جرم کے تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے۔
