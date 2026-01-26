ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام پولیس نے برف میں پھنسے دو مریضوں کو بچا لیا
پولیس پارٹی نے حاملہ ایک خاتون کو چارپائی پر کندھوں پر اٹھا کر مین روڈ تک پہنچایا جہاں سے اسے گاڑی میں اسپتال پہنچایا گیا۔
Published : January 26, 2026 at 10:23 AM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج پولیس اسٹیشن خان صاحب کو گاؤں بسنت ووڈر سے ایک فون کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ایک حاملہ خاتون شدید برف باری کی وجہ سے اپنے گھر میں پھنسی ہوئی ہے اور علاج کے لیے ہسپتال نہیں پہنچ سکی۔
اسی مناسبت سے ایس ایچ او ظہور احمد خان کی سربراہی میں پولیس اسٹیشن خان صاحب میں ایک پولیس پارٹی تشکیل دی گئی۔ پولیس پارٹی نے وقت ضائع کیے بغیر بسنت ووڈر پہنچ کر مذکورہ خاتون کو اپنے کندھوں پر ایک چارپائی پر اٹھایا اور پیدل مین روڈ تک لایا جہاں سے اسے پھر پولیس کی ہی گاڑی میں اسپتال پہنچایا گیا۔ اسی دوران مذکورہ گاؤں سے ایک اور فالج زدہ مریض کو تشویشناک حالت میں وقت پر اسپتال پہنچا کر بچا لیا گیا۔
دونوں مریضوں کو بعد ازاں ابتدائی طبی امداد کے لیے ایس ڈی ایچ خانصاحب منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ خراب موسم کی پیشن گوئی کے بعد ہی بڈگام پولیس نے ضلع بھر میں لوگوں کے لیے رابطہ نمبرات جاری کیے تھے تاکہ لوگ برفباری کے دوران ایمرجنسی کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکیں اور ضرورت مندوں کی صحیح وقت پر مدد ہو سکتے۔
مزید پڑھیں: