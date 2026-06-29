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بڈگام: جلوس کے دوران دو شیعہ گروپوں کے بیچ ہاتھا پائی، ایف آئی آر درج، تحقیقات شروع
پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ اطلاعات یا افواہوں کو شیئر کرنے سے بچیں۔
Published : June 29, 2026 at 12:55 PM IST
بڈگام: جموں و کشمیر کے بڈگام پولیس نے ضلع بڈگام کے ہردہ پنزو علاقے میں محرم کے حالیہ جلوسوں کے دوران شیعہ برادری کے دو گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی کے سلسلے میں ایف آئی آر درج درج کر لی ہے۔
جموں وکشمیر کے ضلع بڈگام پولیس نے اس سلسلے میں ایف آئی آر درج کر کے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کی شناخت کی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جانے والوں کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور پیشہ ورانہ انداز میں آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ دستیاب شواہد کی بنیاد پر واقعے کے ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور کسی بھی ذمہ دار شخص کو قانون کی گرفت سے مستثنیٰ نہیں رکھا جائے گا۔
بیان میں واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے غیر مصدقہ، گمراہ کن اور اشتعال انگیز مواد پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایسی افواہیں عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے، امن و امان کو متاثر کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہیں۔
بڈگام پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، غیر مصدقہ اطلاعات یا افواہوں کو شیئر کرنے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری کردہ معلومات پر اعتماد کریں۔ پولیس نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور جھوٹی یا اشتعال انگیز معلومات پھیلانے، عوام کو گمراہ کرنے یا امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قانونی دفعات کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔
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آخر میں بڈگام پولیس نے ضلع کے تمام طبقات سے امن و امان اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے میں تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جاری تحقیقات میں پولیس کا ساتھ دیا جائے تاکہ غیر جانبدارانہ تفتیش کے ذریعے انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ کل خانصاحب بڈگام کے ہردہ پنزو میں ماتمی جلوس میں شیعہ گروہوں کے بیچ تنازع کھڑا ہو گیا جس کے بعد پولیس کا یہ ردعمل سامنے آیا۔