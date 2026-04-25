بڈگام میں منشیات و املاک کی ضبطی اور ملزمین کی گرفتاری

بڈگام پولیس نے منشیات کے ساتھ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک دوسرے معاملے میں مبینہ منشیات فروش کی املاک ضبط کر لی۔

بڈگام میں ایک ملزم ممنوعہ مادے کے ساتھ گرفتار
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 25, 2026 at 6:56 AM IST

بڈگام (محمد عارف وانی): پولیس ذرائع کے مطابق، مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس پوسٹ سوئیبگ کی ایک ٹیم نے چودھری باغ سبدن علاقے میں ایک رہائشی مکان پر چھاپہ مارا۔ تلاشی کے دوران تقریباً 2.713 کلوگرام چرس (پاؤڈر نما مادہ) برآمد کی گئی، جو مبینہ طور پر مقامی نوجوانوں میں فروخت کی جانی تھی۔ کارروائی کے دوران ملزم ہلال احمد شیخ ولد بشیر احمد شیخ، ساکن چودھری باغ سبدن، کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن بڈگام میں ایف آئی آر نمبر 98/2026 کے تحت این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

مبینہ منشیات فروش کی گاڑی ضبط کرتے ہوئے بڈگام پولیس
ادھر ایک اور اہم کارروائی میں بڈگام پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کرتے ہوئے ایک مبینہ منشیات فروش اعجاز احمد شیخ ولد غلام نبی شیخ، ساکن کانہامہ ماگام، کی منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق ضبط شدہ املاک میں ایک آلٹو K-10 گاڑی (رجسٹریشن نمبر JK15B-7709) شامل ہے، جس کی مالیت تقریباً چار لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ گاڑی ایف آئی آر نمبر 13/2026 (پولیس اسٹیشن ماگام) میں درج این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس سے وابستہ ہے، اور اسے دفعہ 68F(1) کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔

پولیس نے واضح کیا کہ یہ کارروائیاں منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے نیٹ ورک کو توڑنے اور اس میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ بڈگام پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات فروشی یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔

