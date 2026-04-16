بڈگام: سال 1987 کے عصمت دری کیس میں مطلوب شخص 39 سال کے بعد گرفتار
پولیس کے مطابق ملزم مقدمہ درج ہونے کے بعد سے فرار تھا، تاہم مخصوص اطلاع ملنے کے بعد اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
Published : April 16, 2026 at 7:23 AM IST
بڈگام: (محمد عارف وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پولیس نے سال 1987 کے عصمت دری کیس میں ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے، جس سے کئی دہائیوں پرانا کیس دوبارہ منظر عام پر آ گیا جو ایک لمبے عرصے سے التواء کا شکار تھا۔
ملزم جس کی شناخت بشیر احمد گنائی کے بطور ہوئی ہے اصل میں شوپیان کے ڈریر کلی پورہ کا رہنے والا ہے اور اس وقت کولگام میں مقیم ہے، رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 366 اور 376 کے تحت پولیس اسٹیشن بڈگام میں درج ایف آئی آر نمبر 237/1987 کے سلسلے میں مطلوب تھا۔
پولیس کے مطابق مقدمہ درج ہونے کے بعد سے ملزم فرار تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اسے پولیس اسٹیشن بڈگام کی ایک ٹیم کے ذریعہ کیے گئے آپریشن کے دوران مخصوص اطلاعات کے بعد گرفتار کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: نام بدل کر پردیپ سکسینہ سے ہو گیا تھا عبدالرحیم عرف اسلام، 36 سال بعد پولیس کے شکنجے میں آیا قتل کا ملزم
یہ گرفتاری مقدمہ درج ہونے کے تقریباً 39 سال بعد عمل میں آئی ہے، جس سے ملزمان کے خلاف کارروائی میں طویل تاخیر اور طویل عرصے سے زیر التوا مقدمات کی پیروی کی رفتار پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اب حراست میں ہے۔ اس کے خلاف قانون کے مطابق مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ملزم پر عائد دفعات میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 366 کسی عورت کو زبردستی شادی یا ناجائز تعلق کے لیے اغوا کرنے سے متعلق ہے، جب کہ دفعہ 376 عصمت دری کے جرم سے متعلق ہے۔
مزید پڑھیں: جموں: دو پاکستانی شہری اور ایک گینگسٹر جوینائل ہوم سے فرار، چھ اہلکار معطل