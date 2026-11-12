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جموں و کشمیر میں آج بارش اور برفباری کا امکان
جموں وکشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان؛ محکمۂ موسمیات نے دن حرارت میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : November 12, 2026 at 11:55 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں آج میدانی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے، جب کہ محکمۂ موسمیات (میٹیورولوجیکل سینٹر) سری نگر نے دن کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی کی پیشگوئی کرتے ہوئے چند مقامات پر گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کا انتباہ (وارننگ) جاری کیا ہے۔
میٹیورولوجیکل سینٹر سری نگر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بعض حصوں، خاص طور پر پونچھ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے ساتھ ساتھ کپواڑہ، بانڈی پورہ اور گاندربل کے بالائی علاقوں میں درمیانی سے بھاری بارش اور برف باری متوقع ہے۔
محکمۂ موسمیات نے 12 نومبر کو الگ تھلگ مقامات پر تیز بارش اور برف باری، گرج چمک، ژالہ باری، آسمانی بجلی گرنے اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ موسمی نظام کے خطے سے گزرنے کے باعث دن کے درجۂ حرارت میں 6 سے 8 ڈگری سیلسیس تک کمی آنے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں درمیانی سے بھاری برف باری کی پیشگوئی اہم پہاڑی دروں اور پہاڑی سڑکوں پر ٹریفک کی آمدورفت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔
درجۂ حرارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 11 نومبر کو جموں و کشمیر کے بیشتر حصوں میں کم سے کم درجۂ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ دن کا درجۂ حرارت نسبتاً معتدل رہا:
سری نگر: زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس (معمول سے 1.9 ڈگری زیادہ) اور کم سے کم درجۂ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس (موسمی اوسط سے 4.3 ڈگری زیادہ) ریکارڈ کیا گیا۔
قاضی گنڈ: زیادہ سے زیادہ 19.8 ڈگری اور کم سے کم 5.8 ڈگری سیلسیس (معمول سے 4.7 ڈگری زیادہ) رہا۔
پہلگام: زیادہ سے زیادہ 16.2 ڈگری جب کہ کم سے کم 2.7 ڈگری سیلسیس (معمول سے 3.9 ڈگری زیادہ) ریکارڈ ہوا۔
کوکرناگ: زیادہ سے زیادہ 18.1 ڈگری اور کم سے کم 6.4 ڈگری سیلسیس رہا۔
کپواڑہ: زیادہ سے زیادہ 18.6 ڈگری، کم سے کم 3.7 ڈگری سیلسیس اور 1.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
گلمرگ: یہ سیاحتی مقام کافی سرد رہا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 8.4 ڈگری، کم سے کم منفی 0.6 ڈگری سیلسیس اور 0.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔
جموں ڈویژن: جموں شہر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 27.8 ڈگری اور کم سے کم 15.3 ڈگری سیلسیس رہا، جب کہ کٹرہ میں زیادہ سے زیادہ 25.5 ڈگری اور کم سے کم 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دریں اثنا، بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر بڑی شاہراہوں اور پہاڑی سڑکوں پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹر نے مسافروں اور ہلکی گاڑیوں (LMVs) کے ڈرائیوروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پتھر گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر جموں-سری نگر قومی شاہراہ (NH-44) پر دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں اور رات کے سفر سے گریز کریں۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھم پور کے دال (Dawal) اور مروگ اور کشتواڑی پتھر کے درمیان یک طرفہ (سنگل لین) راستوں، ناہموار سڑکوں اور جکھینی اور رامسو کے درمیان تین گاڑیوں کے خراب ہونے کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار سست رہی۔ 12 نومبر کے لیے، موسم صاف رہنے اور سڑک کی تسلی بخش صورتحال سے مشروط، ہلکی مسافر گاڑیوں اور مال بردار گاڑیوں کو جموں اور سری نگر دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔
حکام نے گاڑی چلانے والوں کو لین ڈسپلن (قطار کے اصولوں) پر عمل کرنے، رام بن اور بانہال کے درمیان غیر ضروری طور پر رکنے سے گریز کرنے، گاڑی کی فٹنس چیک کرنے اور کافی مقدار میں ایندھن ساتھ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔
سری نگر-سونمرگ-گمری روڈ پر پھسلن کے باعث ڈرائیوروں کو 'اینٹی اسکڈ چین' (برف پر پھسلن روکنے والی زنجیریں) ساتھ رکھنے اور استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مغل روڈ اور کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ روڈ پر بھی ٹریفک کی آمدورفت سازگار موسم اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کی کلیئرنس سے مشروط رہے گی۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے قبل متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے شاہراہوں کی صورتحال کی تصدیق کر لیں، خاص طور پر اس لیے کہ آئندہ دو دنوں کے دوران بارش اور برف باری سڑکوں کی حالت کو متاثر کر سکتی ہے۔