آغا روح اللہ کا ضمیر ابھی زندہ ہے: بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر
جموں وکشمیر بی جی پی کے ترجمان نے کہ اکہ اب آغٖا روح اللہ اپنی ہی پارٹی سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور ہیں۔
Published : October 16, 2025 at 1:21 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): بی جے پی کی جانب سے بڈگام اور نگروٹہ سیٹوں کے لیے آج امیدواروں کا اعلان کیا گیا وہیں بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی بڈگام کی نشت پر اکثریت سے کامیابی درج کرے گی۔
موصوف آج جنوبی کشمیر کے ترال میں آتم نربھر بھارت پروگرام کے حاشیہ پر میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس ایک سال کے اندر ہی عوام میں بے نقاب ہوچکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پارٹی کے ممبر پارلمینٹ آغا روح اللہ بھی پارٹی سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں، کیونکہ آغا روح اللہ کا ضمیر ابھی زندہ ہے، جب کہ نیشنل کانفرنس کا ضمیر مر چکا ہے۔
الطاف ٹھاکر نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس نے عوام سے جھوٹے وعدے کر کے اقتدار تو حاصل کیا لیکن ایک سال گزرنے کے بعد ایک بھی چناوُ ی وعدہ نظر نہیں آرہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پارٹی کی حقیقت اب زمینی سطح پر عوام کو معلوم ہو رہی ہے، کہ یہ پارٹی صرف اپنے مفادات کا سوچتی ہے جب کہ اس پارٹی کو عوامی مفادات کا ذرہ بھر بھی احساس ہی نہیں ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بی جے بی اپنے ایجنڈے پر قائم ہے اور عوامی دوست ایجنڈے کو لیکر عوام سے مسلسل رابطے میں ہے اور انھیں یقین ہے کہ بڈگام کی نشت سے بھاجپا اکثریت سے جیت درج کرے گی۔