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وادی میں شدید بارشوں کے دوران عمر حکومت فوٹو شوٹ میں مصروف رہی: محمد انور خان
بی جے پی وفد نے پڈگام پورہ، لارکی پورہ، اگھانجی پورہ اور گری پورہ جیسے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔
Published : July 26, 2026 at 7:10 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے پارٹی لیڈر نثار بٹ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ اونتی پورہ کے مختلف دیہات کا دورہ کیا تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے اور رہائشیوں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا جا سکے۔
موسمی حالات کے پیشِ نظر بڑھتے ہوئے عوامی خدشات کے درمیان، بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری محمد انور خان نے بی جے پی پلوامہ کے جنرل سیکریٹری نثار بٹ اور نوجوان رہنماؤں عاصم اور عمر کے ساتھ پڈگام پورہ، لارکی پورہ، اگھانجی پورہ اور گری پورہ جیسے سیلاب کے خطرے سے دوچار دیہات کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے زمینی صورت حال اور آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا معائنہ کیا، کیونکہ مقامی آبادی نے ممکنہ سیلاب کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کیا تھا۔
دورے کے دوران وفد نے خطرے سے دوچار علاقوں کے رہائشیوں سے قریبی رابطہ قائم کیا اور پانی کی سطح بڑھنے سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں ان کے تحفظات غور سے سنے۔ کمیونٹی کے فوری خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے بی جے پی قیادت نے پختہ یقین دہانی کرائی کہ پارٹی اور انتظامی مشینری ہائی الرٹ پر ہے۔ محمد انور خان نے اس بات پر زور دیا کہ پیشگی اقدامات اولین ترجیح ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی کو یقین دلایا کہ اگر صورت حال سنگین ہوتی ہے تو بی جے پی ان کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہنگامی امداد کے لیے خوراک کی وافر فراہمی، محفوظ پناہ گاہیں اور ضروری ادویات سمیت تمام ضروری انتظامات پہلے سے ہی مربوط کیے جا رہے ہیں۔
محمد انور خان نے کہا کہ "اس وقت ہماری بنیادی توجہ احتیاطی تدابیر اور تیاریوں پر ہے۔ ہم خطرے سے دوچار علاقوں کے لوگوں کے گہرے خدشات کو سمجھتے ہیں اور ہر رہائشی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہماری ٹیمیں اسٹینڈ بائی پر ہیں، اور ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اگر پانی کی سطح بڑھتی ہے تو خشک راشن سے لے کر طبی امداد تک، فوری مدد بلا تاخیر فراہم کی جائے گی۔"
بی جے پی کے جنرل سیکریٹری نثار بٹ نے بھی دیہات کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا اور مقامی پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ چوکس رہیں اور ضرورت پڑنے پر ہنگامی انخلا میں مدد کے لیے تیار رہیں۔ وہیں نوجوان رہنماؤں عاصم اور عمر نے مقامی نوجوانوں کے ساتھ فعال رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو پانی کی سطح کی نگرانی کرنے اور ہنگامی صورت حال میں بزرگوں اور کمزور افراد کی مدد کے لیے نچلی سطح پر رضاکارانہ نیٹ ورک تشکیل دینے کی حوصلہ افزائی کی۔
بی جے پی رہنماؤں نے رہائشیوں کو یقین دلایا کہ وہ مقامی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ حفاظتی بندوں کی نگرانی کو یقینی بنایا جا سکے، ریسکیو ٹیمیں الرٹ رہیں اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے منصوبے مضبوطی سے نافذ ہوں۔ بی جے پی نے کسی بھی ممکنہ بحران سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں عوام کی حفاظت، سلامتی اور بہبود کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد انور خان نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد عمر عبداللہ کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہے؛ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے بجائے یہ سرکار محض فوٹو شوٹ کرانے میں مصروف ہے۔
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