بارہمولہ: بی جے پی نے مرکزی بجٹ کو عوام دوست قرار دیا
بی جے پی کے مطابق مرکزی بجٹ 2026 سے جموں و کشمیر کے شعبہ سیاحت کو مزید فروغ مل سکتا ہے۔
Published : February 2, 2026 at 7:45 AM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آج بی جے پی کے لیڈروں کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور اس دوران انہوں نے کہا کہ جو یکم فروری کو مرکزی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا، وہ کشمیر کی عوام کے لئے کافی بہتر ہے۔
انہوں نے مرکزی بجٹ پر تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہا کہ آج تک اس قسم کا بجٹ کسی سرکار نے پیش نہیں کیا ہے اور جو ملک کی وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا۔ اس سے عوام کو کافی راحت ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک یو ٹی ہے اور یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے کافی سکوپ ہے اور جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں، ان کے لیے روزگار کے حوالے سے کافی کچھ بدل سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مرکز کے بجٹ 2026 سے ٹورزم میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر ہم پورے ملک کی بات کرے تو ملک میں تین بڑے آیورویدا انسٹیٹیوٹ بننے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ملک بھر میں پچاس ہزار ہائر سیکنڈری اسکول بننے والے ہے اور جموں کشمیر میں بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کافی کچھ ہونے والا ہے اور اس سے ہم سب کو کافی راحت ملنے والی ہے۔ اسی کے انہوں نے بیرون ریاست کشمیری نوجوان پر تشدد کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماچل پردیش میں حال ہی میں جو کشمیری شال فروش کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔
