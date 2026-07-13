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بارہمولہ: جعلی عدالتی حکم نامے پر سب جج کی ہدایت پر ایف آئی آر درج
بارہمولہ میں جعلی عدالتی حکمنامے، دھوکہ دہی اور عدالتی ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ کے کیس میں تین عدالتی ملازمین کو نامزد کیا گیا ہے۔
Published : July 13, 2026 at 1:32 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): ایک غیر معمولی پیش رفت میں جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی مقامی عدالت میں جعلی عدالتی احکامات (ڈکریز) تیار کر کے سب جج کو دھوکہ دینے کے معاملے میں پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔
یہ سارا معاملہ تب سامنے آیا جب سب جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ بارہمولہ، مجید فاروق میر نے پولیس کو باقاعدہ تحریری شکایت دی۔ شکایت کے مطابق، اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) کے ایک اہلکار نے عدالت سے ایک دیوانی مقدمے کے حتمی فیصلے اور ڈگری کی تصدیق شدہ کاپیاں حاصل کرنے کی درخواست کی۔ اس مقدمے کا نام مبینہ طور پر رابعہ راشد بمقابلہ عابدہ ملک تھا، جس میں مبینہ طور پر 22 جنوری کو ڈسٹرکٹ کورٹ فارورڈ کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم حکام مبینہ طور پر وسیع تلاش کے باوجود مذکورہ کیس سے متعلق کسی عدالتی ریکارڈ کا سراغ نہیں ملا۔
شکایت میں کہا گیا ہے کہ تصدیق کے دوران، اے سی بی کے ایک اہلکار نے 28 جون 2025 کو ڈسٹرکٹ ریکارڈ روم سے مبینہ طور پر جاری کیے گئے فیصلے اور حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپیوں کی فوٹو کاپیاں پیش کیں، جس پر سب جج کے دستخط تھے۔ اصل عدالتی فائل اور اس سے متعلقہ عدالتی ریکارڈ کی عدم موجودگی نے دستاویزات کی صداقت کے بارے میں سنگین شکوک و شبہات کو جنم دیا۔
جب عدالت کے عملے نے ان کاپیوں کو چیک کیا تو انکشاف ہوا کہ جن دستاویزات پر جج کے دستخط موجود ہیں، اس حوالے سے کبھی کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہوا۔
اس غیر معمولی صورت حال پر سخت ایکشن لیتے ہوئے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی سربراہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ بعد ازاں، انکوائری رپورٹ سے معلوم ہوا کہ چند شرپسند عناصر، جن میں مبینہ طور پر عدالت کے کچھ ملازمین بھی شامل تھے، اس معاملے میں ملوث تھے۔ ان لوگوں نے جج کے اصل دستخطوں کا غلط استعمال کر کے جج کو دھوکے میں رکھا اور جعلی فیصلے کی کاپیاں تیار کیں۔
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ابتدائی فیکٹ فائنڈنگ میں مجرمانہ سازش، جعلسازی، دھوکہ دہی اور سرکاری عہدے کے غلط استعمال کے ابتدائی شواہد سامنے آئے۔ جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ دیوانی مقدمہ جو مبینہ طور پر کبھی موجود نہیں تھا، اس کی جعلی دستاویزات کو مبینہ طور پر تحویل میں موجود جائیدادوں (Custodian property) کی غیر قانونی منتقلی اور دیگر ناجائز فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد، پرنسپل سیشن جج نے سب جج کو فوری طور پر پولیس تھانے کو ایف آئی آر درج کرانے کی ہدایت کی۔
بعد ازاں بارہمولہ میں پولیس نے بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس)، 2023 کی دفعہ 61(2)، 316(5)، 318(4)، 337، 339 اور 340(2) کے تحت ایف آئی آر نمبر 99/2026 درج کر کے مصدقہ عدالتی دستاویزات کا جعلی اجراء، مبینہ طور پر کسٹوڈین جائیداد کی غیر قانونی منتقلی کی جانچ شروع کر دی ہے۔
ایف آئی آر میں عدالت کے تین ملازمین کو بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے جن میں عبدالاحد لون (سینئر اسسٹنٹ)، نثار احمد بھٹ (اردلی) اور بشیر احمد پیر (اردلی) شامل ہیں۔
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پولیس شکایت کے مطابق، مبینہ طور پر جعلی عدالتی حکمنامے اور تصدیق شدہ دستاویزات کا استعمال رابعہ منظور (زوجہ منظور احمد گانی، ساکن شیپورہ، پتن) اور عابدہ ملک مرحومہ (زوجہ خالد فیروز، ساکن چنار کالونی، باغات، برزلہ) کے حق میں کیا گیا تھا۔
ابتدائی کارروائی کے دوران عدالت کے دو ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس واقعے نے عدالتی نظام کے اندر جعلسازی کی اس سنگین کوشش کو بے نقاب کر دیا ہے جس پر علاقے میں شدید حیرت اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ تفتیش کاروں کا ماننا ہے کہ اس پورے گروہ میں شامل دیگر افراد کو بھی جلد حراست میں لیا جائے گا۔
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