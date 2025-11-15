ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پامپور میں سرحد پار بیٹھے علیٰحدگی پسند لیڈر کا مکان ضبط
اونتی پورہ پولیس نے محمد یعقوب شیخ ولد عبد السلام کے مکان کو چار مرلہ اراضی سمیت اٹیچ کر دیا۔
Published : November 15, 2025 at 8:36 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:53 AM IST
ترال/اونتی پورہ (شبیر بٹ): پولیس نے جنوبی کشمیر کے پامپور علاقے میں سرحد پار بیٹھے ایک علیٰحدگی پسند لیڈر کا مکان قرق کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اونتی پورہ پولیس نے نمبلہ بل پامپور میں ممنوعہ تنظیم جموں و کشمیر پیپلز لیگ کے لیڈر محمد یعقوب شیخ ولد عبد السلام جو اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مقیم ہے، کے مکان کو چار مرلہ اراضی سمیت اٹیچ کر دیا ہے۔
یہ کارروائی ایف آئی آر نمبر 24/2024 کے سلسلے میں کی گئی ہے جو پولیس اسٹیشن پامپور میں سیکشن 121 اور 121 اے آئی پی سی اور یو ایل اے (پی) ایکٹ کی 10، 13 کے تحت درج کی گئی ہے۔
یہ فیصلہ پلوامہ کی معزز عدالت عالیہ کے حکم پر عمل میں لایا گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی علیٰحدگی پسند نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے مقصد سے انجام دی۔ اونتی پورہ پولیس نے خطے کی خودمختاری، سالمیت اور امن کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث افراد اور اداروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 12 نومبر سرینگر میں سینئر ایڈوکیٹ اور کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں قیوم کے دو منزلہ رہائشی مکان کو بھی منسلک کرنے کی کارروائی انجام دی گئی۔ یہ کارروائی سال 2009 کے 'بھارت مخالف سیمینار' میں میاں قیوم کی شرکت سے متعلق درج ایک کیس کے سلسلے میں انجام دی گئی۔ میاں قیوم اس وقت ایک نوجوان وکیل کے قتل کے الزام میں زیر حراست ہے۔
مزید پڑھیں:
جیل میں بند کشمیر بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں قیوم کا مکان اٹیچ
بڈگام پولیس نے پاکستان سے کام کرنے والے دہشت گردی کے ہینڈلر کی غیر منقولہ جائیداد کو منسلک کر دیا