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جموں کشمیر اسمبلی میں آج بھی ہنگامہ، شیخ عبداللہ کی برسی کی 'چھٹی' پر بی جے پی کا واک آؤٹ
تعطیلات کی بحالی پر اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، اسپیکر کی مداخلت کے باوجود بی جے پی ارکان نے واک آؤٹ کر دیا۔
Published : September 22, 2026 at 11:16 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی میں دوسرے روز بھی سوالات کے وقفے کے دوران اس وقت زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی جب حکمراں جماعت نے نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی برسی پر سرکاری چھٹی بحال کرنے کا مطالبہ کیا، جسے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ختم کر دیا گیا تھا۔
آج جیسے ہی اسمبلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی، نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے عبدالمجید لارمی نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھاتے ہوئے پانچ دسمبر کی چھٹی جو کہ شیخ عبداللہ کی برسی پر ہوتی تھی، کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔
لارمی کا کہنا تھا کہ اگر عبداللہ کی برسی کی چھٹی بحال نہیں کی جاتی، تو حکومت کو 22 ستمبر کو مہاراجہ ہری سنگھ کی چھٹی کو بھی منسوخ کر دینا چاہیے۔
اس پر اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے شدید ہنگامہ آرائی ہوئی جس نے ہری سنگھ کی چھٹی منسوخ کرنے کے مطالبے کی مخالفت کی۔
نگروٹہ سے بی جے پی کی ایم ایل اے دیویانی رانا نے کہا کہ "ہری سنگھ کی چھٹی منسوخ نہیں کی جائے گی۔" بی جے پی ایم ایل اے آر ایس پٹھانیا نے بھی حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس پر ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا۔
نیشنل کانفرنس کے چیف وہپ اور سرینگر کے علاقے عیدگاہ سے قانون ساز مبارک گل نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا یہ موقف ہے کہ اس کے بانی (شیخ محمد عبداللہ) کے یومِ وفات، پانچ دسمبر کی چھٹی کو دوبارہ بحال کیا جانا چاہیے۔
اس ہنگامے کے دوران مداخلت کرتے ہوئے، اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز وحید پارہ نے 13 جولائی کی چھٹی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کے بعد ایوان میں مزید افرا تفری اور شور شرابہ دیکھنے کو ملا۔
تاہم، اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ ایوان مناسب وقت پر اس معاملے پر بحث کر سکتا ہے۔ اسپیکر کی مداخلت کے باوجود، بی جے پی کے ارکان اسمبلی پرسکون نہیں ہوئے اور انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔
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